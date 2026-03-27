Operativ HR-specialist inom lönebildning och processutveckling
Vi söker en operativ HR-specialist som vill vara med och driva vårt utvecklingsarbete och förvaltningsarbete inom HR-stöd och enheten HR-administration och lön framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som ger förutsättningar för cheferna på myndigheten som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Som HR-specialist inom lön och anställningsvillkor arbetar du operativt med lönerevision, lönekartläggning, befattningsstruktur och tillhörande HR-statistik. Du analyserar och kvalitetssäkrar data samt tar fram underlag och rapporter som stödjer uppföljning av löner och villkor. Du bidrar samtidigt till att stärka vår förmåga inom praktiskt HR-stöd. Du är med och driver utvecklingen av lönekartläggning, BESTA-klassificeringar och lönerevisionsarbete, och får möjlighet att direkt påverka och förbättra våra dagliga HR-processer, där samverkan med arbetstagarorganisationer ingår.
Som HR-specialist är du en nyckelperson i den operativa hanteringen av avtal, villkor och lönebildningsfrågor. Du arbetar hela vägen från insamling av underlag, analys och statistik till leverans, implementering och stöd till kollegor, vilket gör att du ser konkreta resultat av ditt arbete. Rollen innebär att både förvalta och utveckla arbetssätt. Du kvalitetssäkrar rutiner och processer, men förväntas också vara med och forma dem där de ännu inte är fullt ut på plats. Du har frihet att hitta effektiva och praktiska lösningar som underlättar för både medarbetare och chefer.
Du blir en del av ett engagerat och operativt team som tillsammans hanterar myndighetens HR-stöd, lönehantering och processförbättringar. I din roll samarbetar du nära kollegor så som, HR-administratörer, HR-strateger och HR-partners för att skapa tydliga, hållbara och effektiva lösningar inom HR-administration. Andra förekommande arbetsuppgifter och projekt inom HR kan tillkomma, beroende på verksamhetens behov.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom HR eller annan utbildning/erfarenhet som Försvarets materielverk (FMV) bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av analytiskt och/eller utredande arbete, där du självständigt har samlat in, analyserat och sammanställt information till beslutsunderlag. Vidare har du arbetat med operativt HR-stöd, med särskilt fokus på HR-administration och avtalsfrågor. Du har även erfarenhet av utvecklings- och förvaltningsarbete, där du har bidragit till att strukturera och förbättra arbetssätt och processer. Därutöver har du arbetat med att ta fram och analysera lönestatistik. För att kunna utföra arbetet krävs att du har goda kunskaper i Office-paketet, särskilt i Excel. Du har även goda kunskaper inom arbetsrätt samt god förståelse för HR- och personaladministrativa processer. Tjänsten förutsätter att du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i HR-system. Vi ser gärna att du har kunskap om AI, inklusive dess funktion, användningsområden och risker. Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor är också meriterande. Vidare är det en fördel om du har arbetat med digitalisering eller utveckling av HR-processer.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är strukturerad, har förmåga att planera, prioritera och hålla tidsramar. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd och kommunicerar på ett smidigt och konstruktivt sätt. Du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt. Vidare har du en god analytisk förmåga och trivs med att lösa komplexa problem. Du är även noggrann och kvalitetsmedveten med fokus på att leverera resultat med hög kvalitet.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på HR- och kommunikationsstaben som ansvarar för att myndigheten har rätt kompetens och att kommunikationen både internt och externt stödjer verksamhetens mål.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 17 april 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Laila Andersen via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid | #LI-AM2
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se
FMV Jobbnummer
9824958