Operativ HR Business Partner till Mycronic!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Mycronic är ett globalt högteknologiskt företag som i över 50 år har varit med och drivit elektronikindustrin framåt. Vi fortsätter att växa och stötta kunder inom allt fler branscher och det vi gör formar teknologier som präglar framtidens samhälle, hur vi lever våra liv idag - och imorgon. Nu söker vi fler som vill vara med och stärka våra engagerade och drivna team, som befinner sig i teknikens framkant. Hos oss arbetar du i en öppen, flexibel och samarbetande miljö där du får jobba nära ledande experter och ta dig an utmanande projekt som gör idéer till verklighet och får morgondagens elektronik att komma till liv. Som HR Business Partner hos Mycronic kommer du in i en händelserik vardag i ett växande företag där du kommer att vara ett viktigt stöd för Mycronics chefer i olika HR-relaterade frågor. Låter det som något för dig? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Mycronic är ett svenskt globalt högteknologiskt företag med visionen om att vara den mest pålitliga partnern till skaparna av morgondagens elektronik vars innovativa lösningar har utvecklat och tillverkat maskiner för elektronik- och displaytillverkning i över 50 år. Vi fortsätter att växa inom en stor variation av branscher och vi har idag en unik position på marknaden som världens främsta leverantör av maskritare för tillverkning av avancerade fotomasker. Alla skärmar med hög upplösning du ser, oavsett om det är en TV, telefon, surfplatta eller Apple Watch så är Mycronics maskiner en del av tillverkningsprocessen.
Med anledning av vår fortsatta tillväxt söker vi nu en HR Business Partner som blir en viktig del av HR-teamet för den svenska verksamheten med våra två siter i Täby och Kista. Teamet består i dag av en HR-partner, en HR-administratör och din närmaste chef som är HR-chef för Sverige. Utöver ditt närmsta team arbetar du tillsammans med HR för våra två divisioner i Sverige och Corporate HR (Total Reward, Learning & Development, HRIS), samt med andra viktiga intressenter såsom hälsa och säkerhet och de fackliga representanterna. Tillsammans bidrar vi till en kultur där vi delar kunskap, stöttar varandra och levererar HR med hög kvalitet.
Du erbjuds
• Arbete i ett stabilt, världsledande företag med en inkluderande och prestigelös företagskultur där det är lätt att be om hjälp.
• Möjligheten att arbeta i en internationell miljö tillsammans med kollegor i olika åldrar och från olika kulturer.
• En roll med stor frihet under ansvar där du uppmuntras att ta egna initiativ, komma med egna idéer och aktivt bidra till att utveckla såväl HR-processer som verksamheten i stort.
• Ett stöttande, tillitsfullt och engagerat ledarskap där du får stort handlingsutrymme, med en chef som litar på dig och finns där som stöd även när tempot är högt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som HR Business Partner hos Mycronic arbetar du brett och operativt nära verksamheten. Du ger daglig vägledning och praktisk HR-rådgivning till chefer i hela organisationen - med särskilt fokus på vår produktionsverksamhet, men också på utveckling, service och allt däremellan. Oavsett var i organisationen behoven uppstår är du ett naturligt stöd i HR-relaterade frågor. Ditt arbete kan exempelvis handla om on- och offboarding, utvecklings- och prestationsprocesser, lönesättning samt coachning i ledarskaps- och medarbetarfrågor. Du får även möjlighet att driva Employer Branding-initiativ som stärker vår synlighet och relation till framtida talanger - och därigenom bidra till att utveckla vårt arbetsgivarvarumärke.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Ge rådgivning till chefer och medarbetare i HR-relaterade frågor.
• Stötta rekryteringar och samarbetet med externa partners.
• Arbeta med lönekartläggning, lönesättning och förmåner.
• Hantera ärenden kopplade till närvaro, rehabilitering och medarbetarfrågor.
• Utveckla och samordna HR-processer, rutiner och ramverk.
• Säkerställa en smidig on- och offboarding för både chefer och medarbetare.
• Driva Employer Branding-aktiviteter och bygga relationer med studenter och framtida talanger.
• Ge stöd i arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor och vid behov delta i dialoger med fackliga representanter.
• Säkerställa att processer, verktyg och dokumentation följer lagkrav och interna riktlinjer.
• Bidra till god datakvalitet, GDPR-efterlevnad och HR-administration.
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som trivs i en operativ roll med högt tempo och som är trygg i att ta initiativ. Du är orädd, vågar testa nya arbetssätt och tar dig an nya områden med nyfikenhet och engagemang. Du har en naturlig förmåga att bygga relationer och skapar snabbt förtroende hos både chefer och medarbetare. Du har också en god känsla för kommunikation och använder den för att skapa tydlighet, bygga förståelse och stödja chefer i deras vardag. Du är öppen för att arbeta med moderna digitala stöd - där AI är ett av flera verktyg som vi tillsammans utforskar för att förenkla och stärka våra HR-processer. Du balanserar struktur med driv och bidrar gärna med din kompetens för att stärka helheten i teamet och verksamheten.
Utöver det har du...
• En akademisk utbildning inom HR, ekonomi, organisationsutveckling eller liknande
• Runt 3-5 års arbetslivserfarenhet från brett HR-arbete
• Goda kunskaper i Office 365 och vana av arbete i något HR-system (vi använder Oracle).
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har...
• Erfarenhet från arbete i ett tillverkande teknikföretag
• Erfarenhet av arbete i en matrisorganisation
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, tillsvidare
• Placering: Täby & Kista med viss möjlighet till distansarbete
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
. Mycronic 's önskan är att alla frågor kring processen går till Academic Work.
Vår rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Academic Work
• Personlighet- och problemlösningstester
• Djupintervju med Academic Work
• Intervjuer med Mycronic
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Mycronic och oss som arbetsgivare på vår hemsida: https://www.mycronic.com/sv/ Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9708465