Operativ Försäljningschef till Kadant Nordic
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Chefsjobb / Jönköping
2026-03-04
Vill du arbeta i en internationell roll där teknik, affärer, ledarskap och långsiktiga kundrelationer möts?
Om Rollen
I rollen som Operativ Försäljningschef ansvarar du för försäljningen av tekniskt avancerade lösningar till pappers- och förpackningsindustrin. Rollen kombinerar ett tydligt operativt säljarbete med ledning och samordning av ett globalt säljteam och agentnätverk.
Du driver komplexa försäljningsprocesser från tidig dialog och behovsanalys till offert, förhandling och affär. Affärerna är ofta tekniskt krävande och långsiktiga. Parallellt arbetar du med att utveckla säljstrategi, struktur och arbetssätt i organisationen, med fokus på lönsamhet, kundnytta och långsiktiga relationer.
Kundbasen är både nordisk och internationell, vilket innebär nära samarbete med kollegor inom Kadant koncernen samt omfattande resande, cirka 80 övernattningar per år. Rollen är tydligt operativ och passar dig som trivs med att själv vara aktiv i affären, samtidigt som du tar ansvar för helhet, riktning och samordning.
Du rapporterar till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp.
Din Profil
Vi söker dig som är en trygg och affärsdriven projektsäljare. Rollen passar både en erfaren ledare och en person som successivt vill ta nästa steg mot ett större ansvar inom ledarskap och strategi.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet från pappersindustrin i någon form.
Erfarenhet av B2B försäljning inom industri.
Vana av projekt eller lösningsförsäljning från start till implementering.
God teknisk förståelse och förmåga att sätta dig in i kundens processer
Erfarenhet av komplexa affärer och förhandlingar i internationell miljö.
Som person är du affärsmässig, lösningsorienterad och prestigelös. Du tar ansvar, är lyhörd i dialogen med kunder och kollegor och har en naturlig förmåga att skapa förtroende och engagemang i samarbeten.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande. Resande i tjänsten ser du som en naturlig del av rollen, och du är flexibel, nyfiken och trygg i mötet med olika kulturer.
Vi erbjuder
Kadant Nordic AB är ett lönsamt och välrenommerat bolag med egen utveckling, tillverkning och försäljning, och samtidigt en del av en stark internationell koncern. Här får du det bästa av två världar, det mindre bolagets närhet, snabba beslut och familjära kultur, kombinerat med koncernens resurser, stabilitet och globala räckvidd.
För rätt person finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter inom en global koncern och med stark marknadsposition inom sin nisch.
Ansökan I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Stella Rekrytering och Ledarskap. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mia Boozer på 036-291 2450 eller Eddie Avdic på 036- 293 56 71
Vi ser fram emot din ansökan senast 29 mars.
Om Kadant Nordic
Kadant Nordic har sitt huvudkontor i Jönköping och är marknadsledande aktör med egen tillverkning, utveckling och försäljning av rengöringsutrustning för processindustrin. De har ca 30 medarbetare och omsätter ca 170 miljoner kronor. De ingår i den internationella koncernen Kadant inc.
