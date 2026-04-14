Operativ försäljningschef till Framtiden!
2026-04-14
Vi söker en försäljningschef som vill ta nästa steg och göra verklig skillnad - både för människor och affären. I denna roll kombinerar du ett nära och engagerat ledarskap med ett tydligt affärsmässigt driv, där du coachar teamet mot gemensamma mål samtidigt som du utvecklar försäljningen på ett hållbart och lönsamt sätt. Här får du möjlighet att bygga starka relationer, skapa struktur och omsätta strategi till konkreta resultat.
OM ROLLEN
Som Försäljningschef hos oss på Framtiden får du ett givande uppdrag - att både driva affärer framåt och samtidigt skapa ett klimat där människor trivs, utvecklas och känner stolthet över sitt arbete.
Du kommer ha en nyckelroll i att utveckla kontoret, både genom din egna operativa försäljning och ditt närvarande ledarskap. Att leda genom exempel är en god summering. Tillsammans med ditt team är målet att fortsätta vår tillväxtresa - och ha roligt på vägen!
Dina huvudsakliga uppgifter:
Operativ försäljning av Framtidens rekryteringstjänster
Säkerställa hög kvalitet och resultat i teamets leverans
Genomföra sambesök, coachning och uppföljning för att stötta teamets utveckling
Planera och genomföra utbildningar både individuellt och i grupp
Delta i chefsgruppens strategiska arbete för Framtidens fortsatta tillväxt
I denna roll kommer du att ha frihet att påverka och utveckla teamets arbete. Du är enda chef på orten, har helhetsansvar över kontorets leverans och resultat. Teamet består av säljare, rekryterare och konsultansvarig. Du ges möjlighet att sätta din prägel på vårt kontor i Karlstad!
OM DIG
Vi söker dig som är en relationsskapande ledare - en som får andra att känna sig trygga, engagerade och motiverade. Du har ett coachande förhållningssätt, är kommunikativ och har ett öga för detaljer såväl som helhet.
Det är naturligt för dig att vilja vinna! Du sätter upp höga mål för dig själv likväl som för gruppen, du strävar efter att uppnå höga resultat!
Vi ser att du har:
Minst 3 års erfarenhet av försäljning
Minst 2 års erfarenhet av ledarskap
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande erfarenheter:
Resultat- och budgetansvar
B2B-försäljning
Erfarenhet från rekryterings- och bemanningsbranschen
OM FRAMTIDEN
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Vi gör skillnad genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera talanger till rätt företag främst inom Tech och Business. Framtiden startade 2004 och finns idag på sju orter i Sverige.
Som medarbetare på Framtiden skall det vara roligt att gå till jobbet! Vi är ett ambitiöst gäng som gillar att umgås med varandra och samtidigt utvecklas. Här strävar vi alltid efter att bli vårt bästa jag genom utbildning, träning och ständig utveckling i våra roller.
Vi tror på hållbart ledarskap och balans i livet. Hos oss får du:
Flexibel arbetsplats och förtroendearbetstid
Ett väl tilltaget friskvårdsbidrag
Förmånspaket med utbildning, bonusmodell och möjlighet till delägarskap
Förmånsbil
Vi står för hög service, kvalitet och har ett klimat som är familjärt och grundat i sunda värderingar. Om du vill ha en arbetsplats präglad av en positiv kultur där vi, medarbetarna, är i fokus - då är Framtiden rätt ställe för dig!
Mer om oss: https://www.framtiden.com/jobba-hos-oss/
Vår rekryteringsprocess kommer att följa nedan steg:
Telefonintervju
Personlighets- och logiktest
Kompetensbaserad intervju med rekryterare
Intervju med regionchef och HR
Referenstagning
Träff med teamet
VILLKOR
Start: Augusti, eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Karlstad
Omfattning: 100%
Vi arbetar med löpande urval, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52397_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
650 01 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Isabell Wirgin isabell.w@framtiden.com +46722846663
9853703