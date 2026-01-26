Operativ chef Värends räddningstjänst
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för!
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för ca 136 000 invånare i Alvesta, Växjö och Älmhults kommuner. Antalet medarbetare är för närvarande ca 320 varav ca 250 utgör deltids- och värnpersonal.
Just nu befinner vi oss i en viktig utvecklingsfas där vi tydliggör vår ledningsstruktur och etablerar fem skiftlag från hösten 2026. Det här innebär både nya arbetssätt och nya möjligheter - och som operativ chef blir du en central ledare i denna förändring.
Om du vill bidra till ett tryggt och olycksfritt samhälle, och trivs i en verksamhet där samverkan, nytänkande och handlingskraft står i centrum, då kan det här vara rätt uppdrag för dig.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som operativ chef leder du den operativa avdelningen genom tre enhetschefer och ansvarar för avdelningens strategiska och dagliga verksamhet. Du har en viktig roll i förbundets ledningsgrupp och bidrar till helhetsstyrningen av organisationen.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för förbundets operativa beredskap och genomförandet av räddningsinsatser enligt handlingsprogrammet.
Planera, leda, följa upp och utveckla den operativa verksamheten.
Säkerställa att avdelningen följer gällande lagar, föreskrifter och politiska beslut.
Driva ett systematiskt och hållbart arbetsmiljöarbete.
Delta aktivt i ledningsgruppen och bidra till förbundets långsiktiga strategi.
Operativ chef rapporterar till förbundschef och är ställföreträdande räddningschef, vilket innebär att du vid behov ersätter förbundschefen.
Tjänsten innebär även möjlighet att verka som regional insatsledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Brandingenjörsexamen med MSB:s påbyggnadsutbildning (RUB) eller insatsledarutbildning.
* Erfarenhet från räddningstjänst.
* God administrativ och ekonomisk förståelse.
* B-körkort.
Meriterande:
* Chefserfarenhet, gärna med underställda chefer.
* Operativ befälserfarenhet.
* Erfarenhet av förändringsledning.
* Vana av att företräda organisationen i media eller externa sammanhang.
* Erfarenhet av att leda i en politiskt styrd och komplex organisation.
Personliga egenskaper:För att lyckas i rollen behöver du vara en tydlig och modig ledare som skapar förtroende och är prestigelös i ditt sätt att arbeta. Du är lyhörd, engagerad och en stark kommunikatör som trivs med att leda genom andra. Din förmåga att skapa samarbete mellan olika funktioner och nivåer blir avgörande.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen ber vi dig bifoga ditt CV. Det personliga brevet ersätts av ett antal frågor som du besvarar i samband med ansökan.
Vi använder personlighets- och problemlösningstest som en del av urvalet. Dessa vägs samman med ansökningshandlingarna i beslut om vilka kandidater som går vidare.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det krävs svenskt medborgarskap och en säkerhetsprövning med grund- och personutredning genomförs enligt 3 kap. i säkerhetsskyddslagen.
Intervjuer planeras att hållas den 2426 februari samt 23 mars.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
