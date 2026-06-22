Operativ Chef Airside till Göteborg Stallbacka Airport
Solum Search AB / Inköpar- och marknadsjobb / Trollhättan Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Trollhättan
2026-06-22
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solum Search AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborg Stallbacka Airport
Göteborg Stallbacka Airport är en regional flygplats med centralt läge i Västsverige – en viktig samhällsfunktion som skapar tillgänglighet, tillväxt och utveckling. Flygplatsen ägs gemensamt av Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil och trafikeras årligen av över hundra flygplanstyper. Flygplatsen är i en spännande utvecklingsfas – med växande verksamhet, nya krav från omvärlden och ett starkt fokus på miljö och teknik.
Vår linjetrafik till Stockholm, Visby och Sälen drivs av Västflyg, och som beredskapsflygplats är vi redo dygnet runt för samhällsviktiga transporter.
Vi investerar kontinuerligt i infrastruktur och grön teknik för att möta framtidens krav på effektivitet och miljövänlighet. Med högsta godkända inblandning av förnybart flygbränsle och projektdeltagare i Grön Flygplats driver vi utvecklingen mot ett fossilfritt svenskt flyg – med sikte på 2030 och 2045.
Nu söker vi Operativ Chef Airside till Göteborg Stallbacka Airport
Vill du vara med och leda en regional flygplats med tillväxtpotential i centrala Västsverige? Vi söker nu en Operativ Chef Airside med övergripande ansvar för flygplatsens dagliga operativa verksamhet.
Du verkar i en miljö där ledarskap, kundorientering och flygsäkerhet går hand i hand och där varje beslut påverkar en säker och effektiv drift, året runt.
Tyngdpunkten i rollen ligger på operativt ledarskap. Du leder personal, skapar struktur och säkerställer tydliga arbetssätt i en tidskritisk och säkerhetsstyrd miljö. Du arbetar nära kunder och samarbetspartners och ansvarar för att leverans sker med hög kvalitet och professionalism.
Som Operativ Chef Airside innehar du rollen som Aerodrome Operational Services Manager, en nominerad befattning enligt EU-förordningar som kräver prövning hos Transportstyrelsen.
Du ansvarar för att verksamheten följer regelverk, instruktioner och säkerhetsrutiner samt driver förbättringsarbete med flygsäkerheten i fokus. I ansvaret ingår även arbetsmiljö, riskanalyser och uppföljning av avtal. Du har ett nära samarbete med Operativ Chef Terminal, Teknisk chef samt övriga befattningshavare. Du rapporterar till vår Flygplatschef / Accountable Manager.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för den operativa ledningen av flygplatsdriften med fokus på flygsidan (Airside)
Leda, planera och följa upp verksamheten i enlighet med mål, policys och ledningssystem
Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande tillstånd, certifikat, lagar, bestämmelser och kundavtal
Ansvara för efterlevnad av processer, rutiner och instruktioner hos såväl personal som entreprenörer
Säkerställa att flygsäkerhet prioriteras i hela verksamheten
Genomföra och följa upp riskanalyser samt hantera avvikelser och incidentutredningar, inklusive rapportering av flygsäkerhetsbrister till flygplatschefen
Ansvar för arbetsmiljö, budget och personal, inklusive operativt och coachande ledarskap för funktionsansvariga och driftpersonal (ca 6 medarbetare)
Planera, leda och utveckla den operativa driften inom ramp/marktjänst, fälthållning (inkl. vintertjänst), flygplatsräddningstjänst samt dagligt underhåll i nära samverkan med Teknisk chef
Säkerställa operativ förmåga genom eget deltagande i driften samt ansvar för beredskap och tillgänglighet
Utveckla och uppdatera lokala instruktioner samt driva verksamhetsutveckling med fokus på säkerhet, effektivitet och kundnytta Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
För rollen vill vi att du har erfarenhet av operativt ledarskap och är van att leda personal i daglig drift, gärna i skiftgående eller säkerhetskritiska miljöer. Det är meriterande med högskoleutbildning inom driftledning eller liknande samt erfarenhet av flygplatsdrift och/eller flygsäkerhetsarbete.
Din bakgrund kan exempelvis finnas inom:
Flygplats eller luftfart
Processindustri eller annan säkerhetskritisk verksamhet
Transport och logistik
Försvarsmakten eller räddningstjänst
Energi- och infrastruktursektorn
För rollen krävs att du uppfyller Transportstyrelsens krav för Aerodrome Operational Services Manager, vilket innebär relevant praktisk erfarenhet och god kunskap om flygplatsregelverk. Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och närvarande ledare med ett prestigelöst och ansvarstagande förhållningssätt. Du skapar struktur, bygger tillit och får människor att utvecklas tillsammans mot gemensamma mål.
Du är lösningsorienterad, prioriterar effektivt och kombinerar operativt driv med ett helhetsperspektiv – även i högt tempo. Du kommunicerar tydligt, samarbetar väl och agerar med gott omdöme i olika situationer. Du arbetar strukturerat, har god administrativ förmåga och är van vid att arbeta med säkerhets- och kvalitetsledningssystem.
Du har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska samt B-körkort (C-körkort är meriterande). Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan redan nu och senast 23 juni 2026!
Inför anställning
Anställningen omfattas av provanställning och övergår i tillsvidareanställning när du har godkänts av Transportstyrelsen enligt kraven för Aerodrome Operational Services Manager.
Göteborg Stallbacka Airport är ett skyddsobjekt. Tjänsten innebär arbete med säkerhetskänslig information och kräver säkerhetsprövning innan anställning. Du behöver kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt intyg för de senaste fem årens sysselsättning.
Kontakt och intresseanmälan
I den här rekryteringen samarbetar Göteborg Stallbacka Airport med Solum Search. För mer information om rekryteringen och konfidentiell intresseanmälan är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Ylva Dahl, Solum Search, mobil: 0730–263834 alternativt ylva.dahl@solumsearch.se
Läs mer via solumsearch.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solum Search AB
(org.nr 559311-6089), http://solumsearch.varbi.com/
Västra Tunhem (visa karta
)
461 93 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chefsrekryterare
Ylva Dahl 073-0263834 Jobbnummer
9972910