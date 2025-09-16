Operativ arbetsledare Relining
2025-09-16
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Alvesta
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Ljungby
Är du en strukturerad problemlösare med skinn på näsan, hjärtat på rätt ställe och förmåga att få saker att hända? Gillar du att hålla många saker i gång samtidigt - utan att tappa bort varken människor eller detaljer? Då kan du vara den vi letar efter.
Vi söker nu en operativ arbetsledare som vill bli en del av vårt härliga gäng i Gemla. En person som gillar att tänka framåt, samordna uppdrag, kommunicera tydligt - och vara en trygg punkt för både våra tekniker och kunder i vardagen.
Dina uppgifter:
Tillsammans med ditt team leverera reliningsentreprenader hos kund.
Leda och koordinera uppdragen för att optimera effektivitet och kvalitet
Planera och schemalägga arbeten
Hålla kontakt med teknikerna och kunder
Sammanställa fakturaunderlag efter utförda uppdrag
Följa upp och förbättra arbetssätt och rutiner, säkerställa god arbetsmiljö
Vi tror att du:
Tidigare erfarenhet från relining, rörinfodring (Strumpinfodring) eller VA-/VVS-/byggproduktion.
Förmåga och erfarenhet av att leda team i produktion.
God förståelse för Kvalitéts-, Miljö- och arbetsmiljöarbete.
Vana att arbeta med digitala projektverktyg, ritningar och egenkontroller.
B-körkort är ett krav. Önskvärt BE.
Och viktigast av allt - vi tror att du gillar att jobba tillsammans med andra, ta ansvar och skapa ordning.
På Värends Miljö jobbar vi med vatten- och avloppshantering i Kronoberg, Blekinge och Norra Skåne med omnejd. Vi är omkring 60 personer med huvudkontor i Gemla, och vi hjälper både privatpersoner, företag och kommuner med allt från akuta utryckningar till långsiktiga projekt som relining och specialanpassade entreprenader.
Oavsett om det gäller slamsugning, rörinspektion eller förebyggande underhåll, kan du räkna med att vi har både tekniken och människorna som krävs. Vi är ett gäng som ställer upp, som gör det snyggt och som löser det. Med nära till både skratt och kunden.
Vi erbjuder:
• Ett utvecklande jobb i ett företag som växer
• Ett team som alltid stöttar och har roligt tillsammans
• Arbetstiderna är dagtid, placeringsort Gemla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
