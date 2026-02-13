Operativ arbetsledare, Göteborg
2026-02-13
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som operativ arbetsledare inom livsmedelsproduktion. För denna tjänst är dina främsta arbetsuppgifter att packa och kvalitetskontrollera varor i livsmedelsindustrin. Samtidigt ha ett övergripande ansvar i produktionen.
För att lyckas i rollen som produktionsmedarbetare ska du vara driven, flexibel och ansvarstagande. Vidare ser vi även att du är noggrann och har en god arbetsmoral. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är prestigelös. Jag ser gärna att du har tidigare erfarenhet som arbetsledare eller liknande ledande roller.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag 06.00-15.00.
Eftersom arbetet utförs i ett livsmedelslager så kommer arbetsplatsen ha en temperatur kring 5 grader.
Tjänsten är på lång sikt där målet är att bli övertagen hos kund på sikt. Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
• Behärska svenska i tal och skrift
• B körkort och tillgång till bil
• Tidigare erfarenhet i ledande roll
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av livsmedelsproduktion
Om ansökan:
Du ansöker tjänsten via annonsen,
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7228625-1841934". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Stora Badhusgatan 18 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9742155