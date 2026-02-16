Operativ Affärschef till TB Special, Arlanda stad
Capto HR AB / Organisationsutvecklarjobb / Sigtuna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sigtuna
2026-02-16
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capto HR AB i Sigtuna
, Håbo
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Operativ Affärschef - Transport & Logistik
Arlandastad
TB Special AB söker en Operativ Affärschef med dokumenterad erfarenhet från transport- och logistikbranschen.
Det här är rollen för dig som kan branschen, förstår affären och vill vara nära både kunder och verksamhet.
Om TB Special
TB Special är ett etablerat och växande transportbolag med bas i Arlandastad. Vi arbetar med specialtransporter, maskinflyttar och tidskritiska uppdrag där precision, flexibilitet och leveranssäkerhet är avgörande.
Verksamheten präglas av entreprenörsanda, korta beslutsvägar och högt tempo. Nu tar vi nästa steg och stärker vår organisation med en operativ affärschef som kan kombinera affärsdriv med närvarande ledarskap.
Om rollen
Som Operativ Affärschef har du det övergripande ansvaret för affär, kundrelationer och operativ ledning. Du driver utvecklingen framåt - både i kundled och internt.
Du förväntas:
Aktivt utveckla och fördjupa kundrelationer
Skapa nya affärer och säkra långsiktiga avtal
Ha full kontroll på kostnader, marginaler och täckningsbidrag
Vara närvarande i vardagen och lösa operativa utmaningar
Skapa tydlighet, struktur och ansvar i organisationen
Säkerställa lönsam tillväxt
Det här är en roll för dig som vill påverka - inte förvalta.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet från transport-, åkeri- eller logistikbranschen
Har arbetat operativt och förstår vardagen i transportledning
Har starkt affärsmannaskap och är trygg i ekonomisk uppföljning
Är van att arbeta med marginaler, kalkyler och prissättning
Är prestigelös och trivs nära verksamheten
Har driv, energi och genomförandekraft
Det är meriterande om du har entreprenörsbakgrund eller erfarenhet av att bygga eller utveckla mindre/medelstora verksamheter.Publiceringsdatum2026-02-16Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är:
Handlingskraftig
Tydlig i ditt ledarskap
Lösningsorienterad
Affärsdriven
Prestigelös och närvarande
Hos oss är det viktigt att ledarskapet syns i vardagen - inte bara på papperet.
Vi erbjuder
En central och inflytelserik roll
Möjlighet att forma och utveckla organisationen
Nära samarbete med ägare och nyckelpersoner
En verksamhet med stark marknadsposition och tillväxtambitionSå ansöker du
Placering: Arlandastad
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capto Hr AB
(org.nr 556782-8214)
Elkraftsgatan 9 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TB Special Kontakt
Rekryteringskonsult
Björn Sweno Bjorn.sweno@captohr.se Jobbnummer
9745449