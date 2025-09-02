Operationssjuksköterskor till Operationskliniken
2025-09-02
Vill du arbeta i en verksamhet där din kompetens verkligen gör skillnad - varje dag? På operationskliniken i Region Västmanland möter du en vardag fylld av variation, utmaning och utveckling. Här arbetar vi i team med hög kompetens och ett gemensamt fokus på trygg och säker vård. Hos oss får du möjlighet att både fördjupa dig inom ett specialistområde och bredda din erfarenhet genom arbete inom flera olika enheter.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du som operationssköterska med placering på en av våra enheter inom operationsavdelningen - där du också har din dagliga tjänstgöring. Du får stora möjligheter att bli specialist inom din hemsektion men även att bredda dina kunskaper och rotera mot alla våra enheter. Du kommer att ingå i teamet kring patienten som förutom dig består av undersköterska, anestesisjuksköterska och läkare. Utifrån eget intresse och kompetens har du möjlighet att ansvara för ett eget ansvarsområde. Se länk nedan för vidare information om din dag som operationssjuksköterska.
Att jobba som operationssjuksköterska i Region Västmanland - YouTube
• https://sjukskoterskekarriar.se/2023/10/24/hogteknologisk-operationsklinik-dar-medarbetarna-gor-underverk-varje-dag/
Arbetstider
Vi erbjuder nu arbete i jourbemanning med tidsvärderingsmodell 37 timmar i veckan.
Vi vill vara en arbetsplats för hela livet. Grunden i vårt uppdrag är dygnet runt-verksamhet, men när livet förändras finns möjlighet att diskutera byte av arbetstidsform. Region Västmanland har slutit ett lokalt avtal med Vårdförbundet och SRAT gällande höjd ersättning för arbete under obekväm arbetstid. Överenskommelsen omfattar Sjuksköterskor, Barnmorskor, Röntgensjuksköterskor och Biomedicinska analytiker i klinisk tjänst på obekväm arbetstid.
Utvecklingsmöjligheter
Vi värdesätter interna och externa utbildningar, simuleringsövningar, traumaövningar och våra medarbetare har högre andel utbildningstid än snittet i förvaltningen och andra regioner.
Om arbetsplatsen
Operationskliniken har ansvar för hela Västmanlands operationssjukvård. Delar av den dagkirurgiska verksamheten genomförs vid sjukhuset i Köping. Den mer omfattande kirurgin, både akut och elektiv, sker i Västerås. Operationsverksamheten består av kirurgi, urologi, gynekologi, robotkirurgi, ortopedi, kärlkirurgi samt öronkirurgi. Totalt finns 23 operationssalar på kliniken, 4 salar i Köping och 18 salar i Västerås. Ditt intresse samt den behovstilldelade salsindelningen styr placeringar och uppdrag. Vi sätter stort värde i samarbete och kompetensutveckling på individnivå. Vi är stolta över att vara en av de mest effektiva klinikerna i hela Sverige, med höga kvalitetsresultat och god patientsäkerhet. Här finns även möjlighet att delta i forsknings & utvecklingsprojekt. Vi bygger just nu ett nytt akutsjukhus som kommer att innebära en stor utveckling av vår verksamhet.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning som operationssjuksköterska. Det är meriterande om du har några års erfarenhet men det är inte ett krav. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Om du har arbetat i journalsystemet Cosmic/Orbit så ser vi det som meriterande. Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Du är en person som har lätt för att samarbeta med och kommunicera på ett tydligt sätt med andra människor. Vi ser att du är en person som är bra på att planera och strukturera upp ditt arbete såväl som att du snabbt kan prioritera om och anpassa dig efter ändrade omständigheter.
Anställningsvillkor
Sex tillsvidareanställningar, heltid. Jourbemanning med tidsvärderingsmodell 37 t/v.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 28 september.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Bifoga gärna intyg och betygshandlingar med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Ann Gustafsson ann.i.gustafsson@regionvastmanland.se 021-173650 Jobbnummer
9487537