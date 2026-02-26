Operationssjuksköterskor till Elisabethsjukhuset
2026-02-26
Från och med 1 maj får Aleris Elisabethsjukhuset Uppsala ett utökat uppdrag från Region Uppsala. Nu växer vi - och söker dig som är operationssjuksköterska, som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din omtanke för vården.
Om oss Aleris Elisabethsjukhuset är ett av Sveriges mest uppskattade specialistsjukhus inom ortopedi. Vi är stolta över att senaste åren rankats som Sveriges bästa sjukhus. Här arbetar vi i ett sammansvetsat team där kvalitet, arbetsglädje och patientens behov står i centrum.
Vi är en del av Aleris, en ledande vårdgivare i Skandinavien. På Aleris Elisabethsjukhuset i Uppsala ökar vi nu kapaciteten vilket innebär fler patienter att hjälpa, fler kollegor att samarbeta med - och fler möjligheter att göra skillnad.
Om arbetet och din utveckling På Aleris Elisabethsjukhuset erbjuder vi ett stimulerande arbete i en verksamhet som är specialiserad och ligger i framkant inom området. Som operationssjuksköterska har du en viktig och central roll och hos oss får du en arbetsplats i ombonade och trevliga lokaler från 1925 på vårt centralt belägna sjukhus. Vi har fyra operationssalar och är 20 medarbetare på operation.
Genom våra värderingar: ansvarsfullt, enkelt och innovativt skapar vi en trivsam arbetsmiljö med kompetenta och erfarna kollegor. Här finns möjligheten att växa och utvecklas tillsammans med oss när vi skapar den moderna vården.
Om dig vi söker
Som person Vi söker dig som värnar om att ge god vård, ett personligt bemötande och med professionalitet skapa god service och hög kvalitet i patientarbetet. Du erbjuds utrymme att vara nytänkande och ser positivt på utveckling av vår verksamhet. Som operationssjuksköterska är du självständig och anpassningsbar i de olika situationer du möter, samt ser vikten av noggrannhet och struktur i det dagliga arbetet.
Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med medarbetare och patienter och blir därför en betydelsefull medarbetare för oss. I utbyte erbjuder vi en spännande verksamhet med korta beslutsvägar där du kan få möjlighet att vara med att påverka. Kvalitet är ledord när vi skapar en modern framtida vård tillsammans.
Som person är du självgående, flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har lätt att fatta snabba beslut, har en positiv inställning till ditt arbete och arbetar bra tillsammans med andra kollegor.
Bakgrund Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Du har minst 2 års erfarenhet av rollen som operationssjuksköterska. Har du erfarenhet av ortopedi ser vi det som meriterande.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag till Fredag. Viss kvällstjänstgöring.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finns
Ansökan och kontakt Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi gör urval löpande rekommenderar vi dig att ansöka redan nu då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef på operation Pär Wijkmark på e-post: par.wijkmark@aleris.se Så ansöker du
