Operationssjuksköterska välkomnas till Operation 5
2026-01-06
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du bli vår nya kollega?
Vill du ha ett spännande och varierat arbete på en av Sveriges största neurokirurgiska enheter? Vara med i ett team som vårdar både barn och vuxna? Ta del av avancerad teknik för att nå bästa resultat för patienten? Då är vi arbetsplatsen för dig!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi på Operation 5 vill välkomna nya kollegor som söker efter en arbetsplats att växa i som operationssjuksköterska samt vara en del av ett högst engagerat operationsteam.
Arbetet, liksom tempot, är omväxlande och det finns goda möjligheter att utvecklas inom sitt yrke.
Inom vår verksamhet möter du främst neurokirurgi, både elektiv och akut, men vården innefattar även Öron-, Näs- och Halssjukvård, plastik, käkkirurgi, ryggkirurgi samt viss kärlkirurgi.
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll och var fjärde helg.
Vem söker vi?
Du är specialistsjuksköterska inom operation. Vi söker nya kollegor som vill arbeta med en bred variation av ingrepp och få chans att utveckla sin kompetens och fördjupa sina kunskaper. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du arbetar självständigt utifrån din specialistkunskap. Du är kommunikativ, flexibel och positiv och bidrar till en bra arbetsmiljö med patienten i fokus.
I länken ovan möter du Hanna som har lång erfarenhet av att arbeta som operationssjuksköterska på Op 5.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
