Operationssjuksköterska välkomnas till Operation 5
2025-08-27
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vad är det du söker för arbetsplats?
Vi på Operation 5 vill välkomna en ny kollega som söker efter en arbetsplats att växa i som operationssjuksköterska samt vara en del av ett högst engagerat operationsteam.
Vi är en arbetsplats med stort fokus på personalgruppen där målsättningen är att arbetsliv och privatliv skall kunna gå ihop. Vi tror på att detta genererar ett effektivt operationsteam med stort patientfokus.
Inom vår verksamhet möter du främst neurokirurgi, både elektiv och akut men även elektiva ryggortopediska patienter. Den akuta vården innefattar, utöver det neurokirurgiska flödet, ÖNH/plastik, käkkirurgi samt viss kärlkirurgi. Verksamhet bedrivs 24/7 med tanke på den spetskompetens vi innehar.
Vi är även inne i en spännande utveckling av operation på hybridsal med MR och intravaskulära behandlingar som ställer högre krav på dig som individ. Detta vill vi tro ökar motivationen till att lära sig nya arbetsuppgifter och därmed växa individuellt.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Operation 5 bedriver verksamhet primärt på 4 operationssalar. Både barn och vuxna behandlas. Neurokirurgin behandlar framförallt tumörer och kärlmissbildningar i hjärna/ryggmärg, ofta med hjälp av neuronavigation och mikrokirurgiska hjälpmedel. Vi behandlar även skallskador och olika typer av blödningar samt att vi även utför andra specialiserade ingrepp inom neurokirurgin i smärtbehandlande syfte.
Operation 5 var med och startade Europas tredje MR hybridsal, sal 81. Här utför vi avancerade ingrepp där en interoperativ MR är nödvändigt för att undvika reoperationer och ytterligare sövningsmoment som utsätter patienterna för onödiga risker. Dessa ingrepp utförs på både vuxna och barn. Nya laserbehandlingsmetoder för epilepsi genomförs även på hybridsal.
I uppdraget som operationssjuksköterska jobbar du med din specialistkunskap i team tillsammans med kirurg och anestesi, där du har ett stort arbetsledande ansvar.
I länken nedan möter du Hanna som har lång erfarenhet av att arbeta som operationssjuksköterska på Op 5.
Möt Hanna Grimberg - operationssjuksköterska
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operation. Har du tidigare erfarenhet inom operation ses detta som meriterande.
Som person bidrar du genom att vara dig själv. Du bidrar till att skapa en god samarbetskultur genom att kunna ta vara på andra kollegors styrkor, kompetens och erfarenhet. Att stötta samt coacha kollegor med konstruktiv feedback ser du som naturligt. Vi ser gärna att du stimuleras av utmaningar och vill arbeta aktivt för samarbete inom och mellan våra avdelningar inom verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
