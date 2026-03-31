Operationssjuksköterska till Thorax-kärloperation
2026-03-31
Är du intresserad av att arbeta med högspecialiserad operationssjukvård . Enheten är en teknikintensiv och en expansiv verksamhet i framkant. Vill du arbeta i en trivsam och patient-fokuserad miljö där utveckling är en självklarhet i det dagliga arbetet, då är du kanske vår nya kollega? Du kommer att välkomnas av en arbetsgrupp som präglas av gott samarbete och ett lyhört bemötande.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska på thoraxkärlkliniken är du med och tillhandahåller hjärt-, lung- och kärlkirurgi samt utför endovaskulära interventioner vid Seldingerenheten. Kliniken ansvarar för hela patienten processen från remiss, mottagning, operation, eftervård fram till utskrivning och har därmed ett helhetsperspektiv för patienten.
För patienter med akut- eller kronisk hjärtsvikt och/eller sviktande respiratorisk funktion har kliniken också resurser för avancerade assistpumpar som ECMO, Impella, etcetera.
Vi lyfter alla teammedlemmars funktioner i teamen och arbetar i huvudsak tvärprofessionellt med mycket god kommunikation mellan de olika professionerna som finns runt patienten. Vi erbjuder en individanpassad introduktion och du får även möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Som operationssjuksköterska hos oss jobbar du näst intill alltid i par med en annan operations-sjuksköterska. Vi ingår i ett hälsobefrämjande projekt vilket innebär 35,25 timmars arbetsvecka med heltidslön och vi arbetar med beredskap.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen på operationssal består av dig som operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, perfusionist och undersköterska som i nära samarbete med anestesiläkare samt operatör arbetar i team runt patienten.
Om dig
Du är legitimerad specialistsjuksköterska inom relevant område. Övriga utbildningar inom relevanta eller närliggande områden är meriterande.
Tidigare erfarenhet inom specialistområdet är meriterande men inte ett krav. Erfarenhet relevanta eller närliggande områden är också meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du behöver också kunna hantera olika IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team. Du vill ha ett arbete som präglas av spänning och variation där du får använda din flexibilitet och problemlösningsförmåga. Vi ser gärna att du bidrar med positiv anda till gruppen och har ett engagemang för att medverka till att uppnå verksamhetens mål och utveckling. Du har god samarbetsförmåga, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du är en nyfiken person och vill vara med och bidra till utvecklingen av thoraxkärlkliniken.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan därmed ändra ditt synsätt och förhållningssätt för att se möjligheterna i förändringar. Du är kreativ och tar ansvar för din uppgift, är trygg och har god självinsikt. Du trivs med ett omväxlande arbetstempo och är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer.
Ansökan och anställning
Tjänsten är på 100 % men tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Kontakt
vårdenhetschef
Catherine Fors 010-1031949 Jobbnummer
9831415