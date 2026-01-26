Operationssjuksköterska till Södersjukhuset
Operation på Södersjukhuset har mycket att erbjuda och nu har du möjligheten att bli en del av vårt team! Verksamhetsområde Perioperativ vård och Intensivvård (PVI) omfattar IVA, anestesi, steriltekniskt centrum samt de opererande specialiteterna.
Inom PVI vårdas patienter inför, under och efter operation. PVI består av specialiteterna kirurgi, ortopedi, urologi, handkirurgi, gynekologi och obstretik.
Detta erbjuder vi:
På kirurgoperation finns en variation av elektiv och akut kirurgi. Tyngdpunkten ligger idag på akut kirurgi. Som operationssjuksköterska hos oss kommer du ha stora möjligheter att kompetensutvecklas både personligt och professionellt. Du kommer att arbeta i en 24/7 verksamhet som kan ge dig stora möjligheter utvecklas .Du kommer att arbeta cirka var 5:e helg och mellan en till två kvällar i veckan.
Här hos oss har vi kopplat utbildningar och annan kompetensutveckling till de olika stegen i regionens kompetensstege, därigenom ges du möjlighet till en personlig utvecklingsplan.
Är du intresserad av en karriär inom forskning eller funderar du över en innovation inom hälso- och sjukvård som kan stärka en patientsäker vård? På Södersjukhuset har vi en avdelning för forskning, utbildning, utveckling och innovation som kan bistå dig i din karriär. På operation har vi även en omfattande forskningsenhet, vilket ger våra operationssjuksköterskor utmärkta möjligheter till forskning.
Vi på operation arbetar ständigt med arbetsmiljön och förbättringar utifrån medarbetarnas idéer, just nu har vi ett stort fokus på att förbättra flödesarbetet. Medarbetare och arbetsgivare har tillsammans arbetat fram ett synsätt baserat på fyra förmågor: Samarbetande, kommunikativ, förändringsredo och tillförlitlig. Här kan du läsa mer om Södersjukhusets ledar- och medarbetarsyn. Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för en operationssjuksköterska.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker därför dig som samarbetar bra med andra och som har en kommunikativ förmåga, du är lyhörd och både ger och ta emot återkoppling. Genom din kunskap och kompetens bidrar du till verksamhetens utveckling framåt och du ser möjligheter i förändringar. Kompetenser
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom operationssjukvård
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
