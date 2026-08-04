Operationssjuksköterska till ortopedsektionen
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2026-08-04
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Vi erbjuder ett stimulerande arbete med omväxlande operationer, professionell utveckling och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper. Hos oss får du möjlighet att utveckla din yrkesroll samtidigt som du bidrar till en trygg och säker vård.Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Vi är en anestesiklinik, där anestesi, operation, postoperativ verksamhet, sterilteknik och IVA ingår. Vi är en centraloperation där vi bedriver elektiv och akut kirurgi dygnet runt, inom ortopedi, kirurgi, urologi och obstetrik. Totalt bemannar vi 15 operationssalar. Hos oss är vi sektionerade på dagtid men på helger och jourtid arbetar vi på alla sektioner. Kvalitet och utveckling är ledord i allt vi gör, vi är stolta mottagare av Sveriges kvalitetspris i SPOR både 2024 och 2025.
Nu behöver vi stärka ortopedsektionen och söker därför en operationssjuksköterska för dagtid med enbart ortopedi samt operationssjuksköterskor för tre-skift.
Om rollen
Vi söker nu dig som vill ta ett större ansvar på vår ortopedisektion. I rollen ingår sedvanliga arbetsuppgifter som operationssjuksköterska inom ortopedisk operationssjukvård. Om du blir anställd på dagtid förväntas att du blir en av kunskapsbärarna på sektionen.
Du arbetar i ett engagerat team tillsammans med bland annat undersköterska, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska och läkare. Vi samarbetar tätt och strävar efter att kontinuerligt utvecklas och lära av varandra.
Självklart erbjuds du en individuell inskolning. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling inom operationssjukvård genom både interna och externa utbildningar.
Vi söker två tjänster:
En dagtidstjänst (40 tim/v)
En tre-skiftstjänst (38,25 tim/v)Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Har erfarenhet av ortopedisk operationssjukvård
Är trygg och prestigelös och tycker om teamarbete
Har god samarbetsförmåga
Är strukturerad och flexibel, med förmåga att planera och prioritera
Gärna bidrar med nya idéer och är öppen för förändring
Vi erbjuder
En individanpassad introduktion med stöd av erfarna kollegor
För dig som arbetar tre-skift erbjuder vi en individuell schemaläggning som är knuten till en poängmodell
Teambaserad arbetsmiljö med närvarande, tydligt och lyhört ledarskap
Kontinuerlig kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
En lärande och utvecklande miljö
Lunchföreläsningar, kvällsutbildningar och studiedagar
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr och gratis tillgång till sjukhusets gym
Benifex, en förmånsportal med en mängd förmåner för dig, t.ex. SL-kort, biobiljetter och resor
Centralt läge med goda kommunikationer och möjlighet till parkering
Vill du veta mer om alla våra personalförmåner? Läs mer om vårt erbjudande!
Din ansökan Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor om uppdraget, är du varmt välkommen att kontakta oss!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta.
Mikko Eneberg, Vårdenhetschef, 072-143 93 41, Mikko.Eneberg@capiostgoran.se
Micaela Kvammen Biträdande vårdenhetschef, 070-003 89 16, Micaela.kvammen@capiostgoran.se
Maria Eklund, Biträdande vårdenhetschef, 070-556 20 33, Maria.Eklund@capiostgoran.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Fackliga företrädare Tina Edengrim, tina.edengrim@capiostgoran.se
Anna Axeheim, anna.axeheim@capiostgoran.se
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Publicerat: 2026-07-01
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910310-2130302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Sankt Göransplan 1 (visa karta
)
112 18 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10021621