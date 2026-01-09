Operationssjuksköterska till Ortopedoperation
Är du operationssjuksköterska och gillar komplexa operationer, utmaningar och ortopedi? Kom då till oss och bli en del av vårt gäng! Varmt välkommen med din ansökan.
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Räkna ut din lön och värdet av dina förmåner
Allt om dina förmåner
På centraloperation ortopedi är vi en välbemannad enhet och för att ytterligare stärka upp söker vi nu en operationssjuksköterska med erfarenhet och kunskaper att arbeta med ortopedi och som gärna har revisonskompetens. Vi arbetar också med robotassisterande operationer vid knäoperationer.
Vi är för närvarande det sjukhus i Sverige som utför flest revisioner inom området vilket gör att vi söker Dig med djup kunskap och erfarenhet av ortopedi. Så om du känner att du passar in i denna beskrivning, sök då till oss. Du kommer att arbeta få en arbetsplats där vi har ett härligt team, en god arbetsmiljö och spännande utmaningar. Du kommer ges möjlighet att arbeta med ett brett spektrum inom ortopedi och då allt från frakturkirurgi till elektiv kirurgi. Vi kan lova att du kommer ha spännande och utvecklande arbetsuppgifter där varje dag är en andra olik.
Vi har toppmoderna operationslokaler, rutiner som utgår från patientens bästa samt en teamorienterad miljö som ger en lättarbetad och attraktiv operationsavdelning. Vi är ett kunnigt, sammansvetsat gäng med mycket glädje och värme där vi tar hand om varandra och har en öppen och tydlig kommunikation. Hos oss är det bra samarbete mellan operationsteamet, läkarna, ortopedavdelningarna och mottagningen.Dina arbetsuppgifter
På Centraloperation vid Danderyds sjukhus bedriver Ortopedkliniken en integrerad verksamhet med Kirurgi- och Urologkliniken. Vi har både elektiv och akut ortopedi, vilket ger dig möjlighet att fördjupa och maximera dina kunskaper inom området. Det kommer också ges möjlighet att arbeta med kirurgi då vi jobbar blocköverskridande framför allt under jourtid. Vi arbetar i totalt 12 ljusa operationssalar (sex för ortopedisk verksamhet och sex för kirurgiska och urologiska operationer). Vi har också ett nära samarbete med anestesikliniken och sterilcentralen.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Vi söker dig som har tidigare ortopedierfarenhet.Dina personliga egenskaper
Vi vill att du är en person som verkligen vill stärka teamet och dess förmågor, att du är flexibel och att du värnar om en god arbetsmiljö. Vi söker dig som har ett genuint intresse för ortopedi och som har arbetat inom detta område ett par år. Du ska vara intresserad av det som sker på en operationsavdelning och sträva efter att, tillsammans med dina kollegor, utveckla och driva enheten framåt. Du gillar utmaningar och är lösningsfokuserad. Du är en bra lagkamrat som värnar om att bibehålla ett härligt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Varför ska du jobba med oss? Så här säger några ur personalgruppen på ortopedoperation varför man ska arbeta hos just oss:
"Med högt i tak, och fina kollegor bedriver vi avancerad ortopedi"
"Alla hjälps åt över gränserna"
"Fina lokaler och moderna operationssalar med trevlig atmosfär och härlig teamkänsla"
"Bra och tydliga arbetsrutiner"
"Bra planering kring en tydlig kompensutveckling med så väl interna och externa utbildningar för att hela tiden få in den senaste kunskapen i gruppen "
" Vi tar hand om varandra och hjälper varandra att göra rätt"Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområde Ortopedi på Danderyds sjukhus är en dygnet-runt-verksamhet med drygt 300
medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård och träffar patienter på vår ortopedmottagning, vid
ortopedsektionen på sjukhusets akutmottagning samt vid våra två ortopediska slutenvårdsavdelningar.
Vi opererar på centraloperation med egen operationspersonal och bedriver även dagortopedisk
operationsverksamhet. I vår verksamhet ryms även en omfattande paramedicinsk sektion. Ersättning
Ersättning
Individuell lönesättning
Danderyds Sjukhus, Ortopedi, Ortopedoperation
