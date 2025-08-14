Operationssjuksköterska till ortopedmottagningen
2025-08-14
Ortopedkliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2025-08-14Om företaget
Ortopedkliniken har verksamhet på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och har cirka 100 medarbetare fördelat på läkare, administrativ personal, sjuksköterskor samt undersköterskor. Ortopedkliniken bedömer och behandlar sjukdomar och skador inom rörelseapparaten. Verksamheten består bland annat av protes-, trauma, fot-,hand-, rygg-, barn- och artroskopisk kirurgi. Våra patienter är i alla åldrar.
Vi söker en heltid- eller deltids operationssjuksköterska som vill vara med och vidareutveckla våra polikliniska operationer i lokalbedövning. Vi har en trauma-, hand- och fotkirurgisk verksamhet som expanderar och målet är att fortsätta utveckla operationsdelen inom lokalbedövning.
Är du en operationssjuksköterska som vill vara med och utveckla våra ortopediska operationer i lokalbedövning? Ser du höga patientflöden som en spännande och rolig utmaning? I så fall är du rätt person för oss.Arbetsuppgifter
Organisera och beställa instrument/ inplantat inför polikliniska operationer i lokalbedövning, förberedelser inför operation, sedvanliga arbetsuppgifter på operationsavdelning vid ortopedisk kirurgi. Vara med och driva förbättring- och kvalitetsarbete av den polikliniska verksamheten. Arbetet innebär att du kommer ha en delad tjänst som sjuksköterska/operationssjuksköterska på ortopedimottagningen.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård.
Du tar initiativ och ansvar för egna arbetsuppgifter men även för helheten.
Du har god samarbetsförmåga och sprider positiv energi till din omgivning.
Du får stor möjlighet att utveckla dig och din verksamhet där du jobbar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef ortopedimottagningen Veronica Torgius, 076-698 22 80.
Enhetschef Hannah Älgekrans, 072-200 83 95.
Fackliga företrädare VF Magdalena Björklund 016-10 52 91.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ortopedkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-18
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
