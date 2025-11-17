Operationssjuksköterska till Ortopediska Huset
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-11-17
Om oss
Capio Ortopediska Huset ingår i affärsområde Capio Ortopedi som är ett nätverk av 13 ortopedkliniker i Sverige, varav 6 i Stockholm. Vår klinik ligger vid Globen nära Gullmarsplan som är en viktig knutpunkt för kommunikation.
Ortopediska Huset är en högspecialiserad ortopedklinik med ca 80 st anställda och är en av Stockholms största elektiva enheter utanför sjukhusen. Vi har vårdavtal med Region Stockholm men samarbetar även med flera försäkringsbolag. Här bedrivs såväl mottagningsverksamhet som dagkirurgi och slutenvårdskirurgi.
Vi bedriver ortopedisk verksamhet inom höft- och knäproteskirurgi samt artroskopisk kirurgi i knä och axel. I Stockholm är vi ledande klinik med specifikt avtal för avancerad fotkirurgi.
Kliniken förfogar över 4 moderna operationssalar med tillhörande uppvaksenhet med verksamhet måndag till torsdag. En tillhörande sterilenhet som i det dagliga bemannas av steriltekniker och undersköterskor där också operationssjuksköterskor är behjälpliga i mån av tid.
Vårdavdelning med 19 vårdplatser för inneliggande vård som är öppen måndag-fredag. Vi är ett dynamiskt och framåtblickande team som arbetar i en vårdmiljö där stark teamkänsla och patientens behov står i centrum. Vi strävar alltid efter att erbjuda vård av högsta medicinska kvalitet. Hos oss får du chansen att vara delaktig i att skapa nytänkande och effektiva lösningar för operationssjukvården.
Din roll
Vi söker operationssjuksköterska för sedvanliga arbetsuppgifter med intresse för ortopedi som vill vara med och utveckla enheten i fortsatt positiv riktning. Vi söker dig som tycker om att arbeta systematiskt, självständigt men också i team för att skapa effektiva patientflöden. Vi roterar mellan sluten- och öppenvårdskirurgi. Arbetet bedrivs för närvarande dagtid måndag-torsdag. Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig arbete på en positiv arbetsplats med en härlig teamkänsla.
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Inflytande och delaktighet i verksamheten
Friskvårdsbidrag om 3000 kr / år
Kompetensutveckling, både internt och externt
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar, tydliga mål och där kvalitet och service prioriteras
Kollektivavtal
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård.
Du har några års erfarenhet och är trygg i din yrkesroll.
Du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.
Du tar initiativ och ansvar för egna arbetsuppgifter men även för helheten.
Du är flexibel och prestigelös då arbetet som operationssjuksköterska på Ortopediska Huset bygger på teamarbete.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Om du har frågor finns förtroendevald för Vårdförbundet Sophie Bagger Jörgensen till förfogande på tel. 070 2 135 363
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
