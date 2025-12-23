Operationssjuksköterska till operationsplaneringen, Västerås
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-12-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Nu behöver vi bli en till och söker därför en operationssjuksköterska till vårt team. Tjänsten är som operationsplanerare till Ortopedmottagningen i Västerås.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska på Ortopedmottagningen har du varierande arbetsuppgifter eftersom vi har en bred verksamhet. Du kommer bland annat att arbeta med bokning och planering av patientbesök och operationer och telefonrådgivning. Egna mottagningar kan förekomma med exempelvis suturtagning samt mottagningar tillsammans med läkare. Arbetstiden är dagtid.
Ortopedkliniken i Västmanland har ansvaret för den ortopediska vården inom hela länet. Planerad dagkirurgi genomförs till stor del vid Västmanlands sjukhus Köping medan större planerad kirurgi samt all akutvård sker vid Västmanlands sjukhus Västerås.
Om arbetsplatsen
Ortopedkliniken i Västmanland har tre mottagningar - i Västerås, Sala och Köping. Det finns två vårdavdelningar, en i Västerås och en i Sala. På kliniken finns även en enhet för arbetsterapi och sjukgymnastik.
Vi bemannar även en egen dagkirurgisk operationssal i Västerås. Vi befinner oss i ett spännande skede där vi har skapat en organisation som tar det bästa som Regionen har och kombinerar det med det bästa från de privata aktörerna. Vi har idag en fantastisk personalstyrka och det finns goda möjligheter att växa och utvecklas.
Vi kan erbjuda ett kreativt arbete i en liten arbetsgrupp med gott samarbete och ett positivt arbetsklimat.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal, eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Du har några års erfarenhet inom vårdyrket. Erfarenhet inom ortopedi samt erfarenhet av mottagningsarbete och/eller arbete på vårdavdelning är meriterande.
Det är viktigt att du är trygg och förankrad i din yrkesroll eftersom tjänsten innebär mycket rådgivning. I din kommunikation är du tydlig och strävar efter att bemöta patienter och medarbetare på ett professionellt sätt. Att alltid sätta patienten i centrum och skapa bra möten är naturligt för dig.
Eftersom arbetsuppgifterna varierar från dag till dag lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och förmåga att snabbt kunna ställa om efter verksamhetens behov. Har du kunskap om och/eller erfarenhet av journalsystemet Cosmic ser vi det som meriterande.
I rollen som operationssjuksköterska inom operationsplaneringen är det meriterande om du har kunskap och erfarenhet av journalsystemet Orbit. Då rollen innebär dialog med kollegor, patienter och anhöriga behöver du ha goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vidare behöver du ha goda IT-kunskaper. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 6 januari 2026.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Biträdande enhetschef
Edita Isovic edita.isovic@regionvastmanland.se 021-174743 Jobbnummer
9663172