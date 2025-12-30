Operationssjuksköterska till operationscentrum Skene
2025-12-30
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Om vår lediga tjänst
Som operationssjuksköterska hos oss på Operationscentrum i Skene erbjuder vi dig ett ansvarsfullt och stimulerande arbete där du får vara delaktig i utvecklingen av vår operationsavdelning och verksamhetsområde.
Du får en introduktion som anpassas efter dina behov.
Du genomför sedvanliga arbetsuppgifter för operationssjuksköterska på operationsavdelningen. Arbetet är förlagt till dagtid, måndag - fredag med en något senare tur per vecka. Du arbetar inte helg eller lätthelg och vi har stängt alla röda helgdagar.
Operationsavdelningen i Skene är en mindre dagkirurgisk enhet med tre operationssalar för planerad operationsverksamhet med tillhörande postoperativ del samt sterilenhet. De flesta operationer genomförs dagkirurgiskt, men en del av våra patienter har förlängd postoperativ vård med övernattning.
Vi är cirka 35 medarbetare som arbetar på operationsavdelningen och den verksamhet som bedrivs finns inom ortopedi och kirurgi. Avdelningen är öppen måndag till fredag. Sommartid stänger vi verksamheten under några veckor och alla tar semester i stort sett samtidigt.
Vi arbetar i team och har en mycket positiv, engagerad och samarbetsvillig inställning till varandra och arbetet.
Operationscentrum Skene är i en utvecklingsfas där vi kommer att satsa än mer på hög produktion genom effektivitet, goda flöden, gott teamarbete och snabba beslutsvägar. Vi tillhör verksamhetsområdet kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals. Profil
Du som söker tjänsten är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där vi söker dig med god samarbetsförmåga, gott bemötande, serviceinriktat förhållningssätt och en positiv inställning till utvecklingsarbete. Vi värdesätter också att du har ett patientfokuserat förhållningssätt och förmåga att arbeta självständigt.
Urval och intervjuer sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga yrkeslegitimation.
