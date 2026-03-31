Operationssjuksköterska till ÖNH-plastikoperation
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-03-31
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Öron, näsa, hals (ÖNH) och plastik-operation är en gemensam operationsavdelning för verksamhetsområdena öron-, näsa- och halssjukdomar samt plastikkirurgi. Personalen är operationssjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom båda specialiteterna i ett nära samarbete med käkkirurgen och anestesiavdelningen. Exempel på ingrepp som utförs är operation av läpp-, käk- och gomspalter, bröst och head-neck rekonstruktioner, transplantation av hud vid svåra brännskador, operation av ansiktsskador. Vi utför avancerad rhinologi, laserkirurgi och bronkoskopier samt basal kirurgi som tonsiller och polokliniska operationer i lokalanestesi. Vi har även två op-salar där det utförs oto-kirurgi tex cochlea-implantat och myringoplastik. Våra patienter är både barn och vuxna från hela landet, men framför allt patienter från mellansverige. Avdelningen har totalt sju operationssalar. Brännskadepatienter opereras på operationssalen som ligger placerad på brännskadeintensivvårdsavdelningen.
Ditt uppdrag
Vi har en op-ssk som avslutar sin tjänst pga pension och söker därför en operationssjuksköterska till öron-, näs- och hals- och plastikoperation som vill vara med och utveckla vår spännande, varierande och nytänkande verksamhet. Vi är en positiv grupp som arbetar tätt tillsammans för att ge den bästa vården och ett förstklassigt bemötande till våra patienter. Vi är lyhörda för dina önskemål och ditt kompetensbehov.Publiceringsdatum2026-03-31Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvårdvård.
Din kompetens
PVi är en välorganiserad verksamhet med tätt tvärprofessionellt samarbete, varför din personliga lämplighet är av stor vikt. Vi ser gärna att du är initiativrik och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Vår arbetstidsmodell innebär att vi har veckoarbetstid 36.33 tim/vecka, vilket innebär att man har ca 7 lediga vardagar på 10 veckor. Vi opererar måndag-fredag. Vi har 10-veckors schema och har 5 beredskapstillfällen under 10 veckor (3 tillfällen på vardagar och en lö-sön). Arbetstiderna går att diskutera, viss flexibilitet efter olika önskemål. Inskolningen anpassas efter ditt behov. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Christina Kicki Nilsson, 018-617 29 30
Fackliga representanter Vårdförbundet nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS1177/2025".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9829345