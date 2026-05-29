Operationssjuksköterska till ögonplastikmottagning
2026-05-29
Vill du ha omväxlande arbetsuppgifter samt god möjlighet att följa patienten både före, under och efter operationen? Nu söker vi en engagerad operationssjuksköterska till vårt team på ögonplastikmottagningen - en arbetsplats där samarbete, utveckling och patientfokus står i centrum.
På ögonplastikmottagningen arbetar vi i en samlad verksamhet med både mottagning och operationssalar. Det ger dig möjlighet att följa patienten före, under och efter kirurgi. Våra ingrepp görs i lokalbedövning vilket skapar god patientkontakt och ett tryggt möte.
Vi arbetar i ett mindre team med operationssjuksköterskor, ögonsjuksköterskor, undersköterskor och läkare, där vi jobbar nära varandra med en prestigelös stämning. Om tjänsten
Du får en varierad tjänst där du växlar mellan operationsarbete och mottagning. Arbetet omfattar egen mottagning, telefonrådgivning, assistans vid läkarmottagning samt arbete i operationssal. För att du ska känna dig trygg i alla delar av rollen ingår en gedigen inskolning, bland annat för att kunna ha egen mottagning. Vår dagkirurgi bedrivs med vakna patienter vilket ger ett personligt och meningsfullt vårdmöte.
Vi planerar schemat med utrymme för kompetenshöjning, såsom konferenser och internutbildningar. Kvalifikationer
Legitimerad operationssjuksköterska
Erfarenhet av mottagningsarbete är meriterande, men inte ett krav Dina personliga egenskaper
Du trivs i ett mindre team och uppskattar ett nära samarbete med kollegor och läkare Du är flexibel, ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt Du tycker om att ha varierade arbetsuppgifter och är engagerad i både din egen och verksamhetens utveckling Du bidrar till ett gott arbetsklimat och sätter alltid patientens bästa i första rummet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning i sex månader kan bli aktuellt. Arbetstid: dagtid måndag till fredag, 40 timmar/vecka - utan tjänstgöring på röda dagar, ingen beredskap och med tidigare fredagsavslut.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan!
Om S:t Eriks Ögonsjukhus
S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi erbjuder högspecialiserad ögonsjukvård och tar varje år emot cirka 200 000 patienter från Stockholms län, Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning och utbildning inom ögonområdet. Sjukhuset har 450 medarbetare.
S:t Eriks Ögonsjukhus finns i moderna lokaler i Hagastaden.
Se även vår webbplats www.sankterik.se
För S:t Eriks Ögonsjukhus är det viktigt att du som medarbetare trivs och är motiverad att driva ögonsjukvården framåt tillsammans med oss. Vi uppmuntrar till nytänkande och kompetensutveckling samt satsar på hälsofrämjande arbetsplatser med god arbetsmiljö.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
