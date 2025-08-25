Operationssjuksköterska till Ögonoperation i Malmö
2025-08-25
Är du intresserad av att arbeta med högspecialiserad ögonsjukvård tillsammans med engagerade och drivande arbetskamrater? I så fall är detta en tjänst för dig!
Område ögon tillhör verksamhetsområde (VO) hud, reproduktionsmedicin och ögonsjukvård och vi har verksamhet i både Malmö och Lund. Område ögon inom vårdenhet (VE) ögonsjukvård ligger i frontlinjen vad gäller såväl grundutbildning som specialistutbildning för läkare. Vid avdelningarna för oftalmologi inom Lunds universitet bedrivs dessutom ett omfattande forskningsarbete. Förutom att tillgodose invånarnas behov av ögonsjukvård i Malmö och Lund bedriver vi även regionsjukvård för Halland, Kronoberg och Blekinge.
Ögonoperation och dagkirurgi i Malmö har en gemensam arbetsverksamhet, tillsammans är vi 18 medarbetare. Vi på ögonoperation är ett trevligt gäng som tillsammans bedriver ett lösningsfokuserat lagarbete över yrkesgränserna och har en god gemenskap i trivsamma och nya lokaler. Vi arbetar måndag till fredag dagtid.
På vår elektiva ögonoperationsavdelning i Malmö finns tre operationssalar. Vår verksamhet omfattar bland annat katarakt, ögonplastik, skelningskirurgi och glaukomkirurgi. Vi har ett stort flöde av patienter i varierande ålder och olika grader av ingrepp, vilket ger oss en bredd inom ögonsjukvårdens sjukdomar. All kirurgi görs i lokalanestesi. Vi arbetar i team om tre på en sal (operationssjuksköterska, undersköterska samt operatör).
Vår målsättning är att förse våra patienter med högkvalitativ vård och i detta arbete är våra medarbetare en central resurs. Vi strävar därför efter att ta till vara på nyskapande idéer och tillgodose våra medarbetares behov av varierade arbetsuppgifter och kompetensutveckling. För nyanställda finns det ett anpassat introduktionsprogram där du bland annat har möjlighet att gå bredvid en mer erfaren kollega.
Vårt verksamhetsområde arbetar för införandet av Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell, som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet. Modellen har fokus på kontinuerligt och livslångt lärande samt god och säker vård. Vårt fokus ligger på ett välfungerande patientflöde med patientens trygghet och säkerhet i centrum. Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
I rollen som operationssjuksköterska hos oss arbetar du med vanligt förekommande arbetsuppgifter på en operationsavdelning såsom instrumentering, assistering och för god omvårdnad i hela den perioperativa processen. Vi utför både mer och mindre avancerad ögonkirurgi på våra patienter samt handhar medicinskteknisk utrustning. Det som skiljer oss från många andra operationsavdelningar är att vi diskar och steriliserar allt gods på enheten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som vill vara med och utveckla vår ögonverksamhet. För att kvalificera dig till tjänsten ska du vara legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt ha specialistutbildning inom operation. Du har språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete inom operationsverksamhet.
Du har god förmåga att organisera ditt arbete, har engagemang och kan självständigt fatta beslut samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du trivs och fungerar väl med att arbeta i team tillsammans med medarbetare inom både din egen och andra professioner samt ser fördelarna med att vara i ett team. Vi söker dig som tar stort ansvar för ditt arbete, har ett flexibelt och positivt förhållningssätt till såväl kollegor som patienter samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi förutsätter att du är intresserad av och vill arbeta aktivt för att kombinera omvårdnad, medicin och teknik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
