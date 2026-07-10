Operationssjuksköterska till neurooperation
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-07-10
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Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad, jobba för utveckling inom din profession och av verksamheten. Arbetet är omväxlande, liksom tempot, och det finns mycket att lära. Hos oss utförs operationer under dygnets alla timmar och dessa är både av akut och elektiv karaktär. Som operationssjuksköterska på vår klinik blir du en del av ett team där du huvudsakligen assisterar vid skall- och ryggkirurgi men även viss perifer nervkirurgi och kraniofacial kirurgi. På jourtid bistår vi även vid öron-näsa-hals operationer och plastikkirurgiska operationer.
Vi är en av sju neurokirurgiska kliniker i Sverige och utför cirka 2000 operationer per år varav nästan 1/2 är akuta. Vår verksamhet bedriver vård för patienter både regionalt och nationellt, för människor i alla åldrar med olika neurokirurgiska åkommor. Avdelningen har sex operationssalar med högteknologisk medicinteknisk utrustning. En av salarna är vår MR-hybridsal där vi bedriver verksamhet tillsammans med röntgen och anestesin och har möjlighet till att utföra en MR-undersökning på patienten under operation. En stor del av operationerna utförs mikrokirurgiskt och då finns möjlighet att följa med under operationens gång på storbildsskärmar.Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Vi söker dig som antingen är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård eller studerande inom området. Tidigare erfarenhet inom operationssjukvård ses som meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Din kompetens
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där din roll är betydelsefull i samarbete med kollegorna i operationsteamet. Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete.
Vi erbjuder
Hos oss erbjuds du en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd till dagar, kvällar, helger och nätter i ett verksamhetsanpassat önskeschema med möjlighet till arbetstidsförkortning. I förhållande till många andra dygnet runt verksamheter så är det lite helgtjänstgöring. Arbetstiderna går att diskutera utifrån behov och önskemål.
Inskolningen anpassas efter ditt behov. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
T.f. avdelningschef Therese Voortman Landström, 018-611 45 84
Facklig representant Vårdförbundet nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag!
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS852/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9999219