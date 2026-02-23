Operationssjuksköterska till Flexitjänst Operationskliniken
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-02-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med oss på resan mot framtidens operationssjukvård? Nu söker vi en Operationssjuksköterska till flexitjänst hos Operationskliniken. Flexitjänst innebär att du kommer att arbeta både i Köping och Västerås, 4 veckor på vardera stället och under sommaren i Västerås. Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som operationssjuksköterska inom vår verksamhet är du en del av ett multidisciplinärt team och en nyckelperson som utvecklar och driver verksamheten tillsammans med dina kollegor. Sedvanliga arbetsuppgifter för operationssjuksköterska.
Om arbetsplatsen
Operationskliniken har ansvar för hela Västmanlands operationssjukvård. Delar av den dagkirurgiska verksamheten genomförs vid sjukhuset i Köping. Den mer omfattande kirurgin, både akut och elektiv, sker i Västerås. Operationsverksamheten består av kirurgi, urologi, gynekologi, robotkirurgi, ortopedi, kärlkirurgi samt öron-näsa-halskirurgi. Totalt finns 23 operationssalar på kliniken, 5 salar i Köping och 18 salar i Västerås. Vi sätter stort värde i samarbete och kompetensutveckling på individnivå.
Vi är stolta över att vara en av de mest effektiva klinikerna i hela Sverige, med höga kvalitetsresultat och god patientsäkerhet. Här finns även möjlighet att delta i forsknings & utvecklingsprojekt. Vi bygger just nu ett nytt akutsjukhus som kommer att innebära en stor utveckling av vår verksamhet.
Flexitjänst, innebär att du arbetar på 2 av operationsklinikens arbetsplatser: Dagkirurgi Köping och Ortopedoperation Västerås och du roterar 4 veckor på vardera plats mot en kollega i samma specialitet.
Uppdraget är ett förordnande på cirka 3,5 - 4 år tills vår inflytt i Nytt Akutsjukhus går av stapeln och under denna tid utgår ett uppdragstillägg utöver ordinarie lön. Ett förtydligande om uppdraget kommer att beskrivas vid ett personligt möte.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/årKvalifikationer
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operation. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet yrket, och tidigare arbete inom ortopedi är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet av journalsystemen Cosmic och Orbit är önskvärt.
Vi värdesätter att du är flexibel, strukturerad och har förmåga att prioritera i det dagliga arbetet samt att snabbt kunna anpassa dig vid förändrade omständigheter. Din kreativitet och dina idéer är viktiga för vår fortsatta utveckling, och vi uppskattar personer som engagerat bidrar med kunskap och entusiasm. Vi ser det som en självklarhet att du motiveras av förändrings- och förbättringsarbete, vilket är centralt i dagens vård- och omsorgssektor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid, Västerås/Köping.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Ind lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Förtroendevald Vårdförbundet
Sara Niva sara.niva@regionvastmanland.se Jobbnummer
9756460