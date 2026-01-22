Operationssjuksköterska till dagkirurgin
2026-01-22
Dagkirurgin ligger beläget i moderna lokaler på Gävle sjukhus. Till dagkirurgin välkomnas vuxna och barn från tre år som är i behov av operation inom bland annat kirurgi, ortopedi och kvinnosjukvård. Verksamheten har cirka 50 medarbetare och med egen operationsplanering, barnsektion, operationsavdelning med fem operationssalar samt en uppvakningsavdelning arbetar vi utifrån ett perioperativt arbetssätt som innebär att patienterna blir omhändertagna under hela sjukhusvistelsen, från ankomst till hemgång. Vi arbetar aktivt med att öka patientsäkerheten och förbättra våra flöden.
Nu vill vi välkomna en operationssjuksköterska till vårt team. Det är ett längre vikariat som initialt sträcker sig till 2027-02-28, med goda chanser till förlängning.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Du arbetar huvudsakligen i operationssal men även i pre- och postoperativt arbete. Tillsammans skapar vi en trivsam och patientfokuserad miljö där patientsäkerheten alltid står i centrum. På enheten arbetar vi aktivt med utveckling, och du kommer att ha en viktig roll i vårt gemensamma förbättringsarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• bidra till att patienten känner sig trygg före, under och efter operation
• säkerställa och iordningsställa adekvat utrustning inför kommande ingrepp
• arbeta självständigt i nära samarbete med kirurg samtidigt som du är en del i ett operationsteam
• delta i operationer inom flera olika specialiteter, med både barn och vuxna patienter, vilket ger ett brett och utvecklande kunskapsområde inom operationssjukvård
• eventuellt arbeta på uppvakningsavdelning vid behov.
Hos oss får du:
• individuellt anpassad introduktion
• arbeta dagtid under helgfria vardagar
• arbeta i trygg arbetsgrupp med kompetenta och engagerade kollegor där det alltid finns någon att fråga.
Dagkirurgin är öppen måndag till torsdag från klockan 07.30 till 19.00 och fredagar klockan 07.30 till 16.00. Helger och röda dagar har vi stängt.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Vi söker dig som är en positiv och engagerad kollega som aktivt bidrar till en god arbetsmiljö. Rollen kräver att du är trygg i din profession och kan arbeta både självständigt och i team. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt för att hålla givna tidsramar. I pressade situationer behåller du lugnet och agerar professionellt. Du bemöter varje patient med respekt och lyhördhet för deras individuella behov.
I rollen som operationssjuksköterska ska du:
• vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
• ha erfarenhet från operationsverksamhet inom kirurgi, gynekologi och urologi.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av accessverksamhet och basic ortopedi.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
