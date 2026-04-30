Operationssjuksköterska till centraloperation i Huddinge
Vill du arbeta med högspecialiserad kirurgi i framkant och utvecklas i din roll som operationssjuksköterska? Nu söker vi en erfaren operationssjuksköterska till centraloperation i Huddinge. Här erbjuds du en varierad vardag där ingen dag är den andra lik.
Du erbjuds
arbeta i nybyggda, moderna lokaler med den senaste tekniken och utvecklad robotkirurgi
möjlighet att arbeta med högspecialiserad vård och unika patientfall
individuellt anpassad introduktion utifrån din erfarenhet och kompetens
goda utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, utbildning eller avancerade roller
ett nära samarbete i team med stark gemenskap och hög kompetens
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Funktion PMI i Huddinge består av två medicinska enheter som bedriver anestesi- och operationsverksamhet samt pre- och postoperativ vård. Verksamheten är omfattande och organiserad i flera sektioner, bland annat akut, gynekologi, ortopedi, transplantationskirurgi, urologi, ÖNH, öppenvårdskirurgi samt övre abdominell kirurgi. Inom flera av dessa områden bedrivs högspecialiserad vård och riksuppdrag.
Som operationssjuksköterska hos oss arbetar du i en tekniskt avancerad miljö där du möter komplexa och varierande patientfall. Du blir en del av ett multiprofessionellt team med god sammanhållning och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper.
Vi värdesätter din utveckling och erbjuder goda möjligheter att fördjupa din kompetens inom olika specialiteter. Introduktionen anpassas efter dina förkunskaper och behov, och på sikt finns möjligheter att utvecklas vidare inom exempelvis forskning, utbildning eller ledande roller.
Vi söker dig som
är trygg i din yrkesroll och trivs i en föränderlig och stundtals intensiv miljö
har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
är ansvarstagande, strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt
bemöter patienter med respekt och arbetar för en säker och kvalitativ vård
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.KvalifikationerKvalifikationer
legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
minst 5 års erfarenhet av arbete som operationssjuksköterska
Meriterande
erfarenhet av arbete inom högspecialiserad kirurgi
erfarenhet av robotkirurgi
erfarenhet av arbete inom flera kirurgiska specialiteter
intresse för utvecklingsarbete, forskning eller utbildning
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
