Operationssjuksköterska till Barnoperation
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra verklig skillnad - på riktigt? Som operationssjuksköterska på Barnoperation i Solna får du möjligheten att bredda och fördjupa din kompetens inom högspecialiserad barnkirurgi.
Här kombineras den avancerad vården med ett varmt engagemang och ett genuint patientfokus. Du blir en viktig del av ett erfaret team där vi tillsammans hanterar några av de mest komplexa fallen inom barnkirurgi. I en toppmodern operationsmiljö, med korta beslutsvägar och stort utrymme för din röst och din utveckling, får du möjlighet att både växa i din roll - och bidra till något större. Hos oss är varje ingrepp en livsviktig insats. Varje dag räknas. Varje barn räknas.
Du erbjuds
möjlighet att erhålla gedigen spetskompetens inom operation
goda möjligheter till fördjupat engagemang inom ett utvalt ansvarsområde
vara en del av ett högspecialiserat team med interprofessionellt kunskapsutbyte tillsammans med våra opererande specialiteter
möjlighet till internationella uppdrag med ECMO teamet
fräscha lokaler med toppmodern operationsmiljö
goda möjligheter att påverka ditt arbetsschema.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
På Barnoperation i Solna utför vi bland annat högspecialiserad barnkirurgi/ortopedi, avancerad missbildnings-, tumör-, neonatal-, trauma- och neurokirurgi. Vi är en dygnet-runt-verksamhet med både elektiva och akuta flöden och samarbetar med BUVA, BIVA och NEO. Barnoperation är en del av Barn- Perioperativ medicin och intensivvård (Barn-PMI). Vi ansvarar även för transporter av svårt sjuka patienter och vård på BIVA/ECMO. Här finns även möjlighet att som operationssjuksköterska vara med i transportteamet för ECMO.
Denna annons avser arbete i treskift vilket innebär att du även kommer att arbeta natt.
Hos oss får du jobba med alla typer av operativa ingrepp, inom högspecialiserad vård som både är akuta, imperativa och elektiva. Vi tar oss an de svåraste fallen med högsta precision vilket också kräver att våra medarbetare strävar efter att ge den bästa möjliga vården. Hos oss på Barnoperation får du bredda din kompetens inom nästan alla förekommande specialiteter och verkligen gå på djupet av din förmåga. Vi vet att det här är svårt, därför värdesätter vi våra medarbetares kompetens extra mycket.
Vi arbetar i nya lokaler med toppmodern operationsmiljö och ingår i ett högspecialiserat team med interprofessionellt kunskapsutbyte tillsammans med våra opererande specialiteter. Här finns möjligheten att utvecklas på riktigt och arbetet kräver att man vågar och vill göra det varje dag.
Läs gärna mer om oss här.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är positiv, engagerad och som har ett stort patientfokus. Du är intresserad av att tillsammans med dina kollegor skapa den bästa möjliga vården för våra patienter genom att kontinuerligt arbeta med både din egen och verksamhetens utveckling.
Utöver detta söker vi dig som:
uttrycker dig tydligt och engagerat i samtal och gruppsammanhang, samtidigt som du lyssnar aktivt och anpassar dig till situationens behov
anpassar dig till ändrade omständigheter, ändrar synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor, kommunicerar och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
gör korrekta prioriteringar, fattar snabba beslut med begränsad information och visar omdöme under tidspress. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård.
Meriterande:
Erfarenhet som operationssjuksköterska
Erfarenhet av barnsjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7711". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Medicinsk Enhet Barn-PMI Perioperativ medicin och intensivvård Kontakt
Malin Kalliamvakou 08-12370351,malin.kalliamvakou@regionstockholm.se Jobbnummer
9638104