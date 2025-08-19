Operationssjuksköterska till Atleva Specialistsjukvård

Atleva Specialistvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-08-19


Publiceringsdatum
2025-08-19

Beskrivning
Atleva specialistvård är en vårdkoncern som startades 2008.

Det nybildade affärsområdet Atleva Operation finns på tre orter och utför operationer i uppdrag från våra övriga affärsområden, HandCenter, FotCenter och Atleva Ortopedi.

Vår verksamhet i Stockholm bedrivs dagtid mån-fre i centralt belägna lokaler på Drottninggatan 99. Vi utför dagligen operationer inom hand- och fotkirurgi. Även annan kirurgi kan bli aktuellt i framtiden då vi har möjlighet att utöka vår verksamhet under tid

Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad operationssjuksköterska hos oss arbetar du självständigt med sedvanliga arbetsuppgifter på en operationsavdelning. Du kommer att ingå i vårt operations team som idag består av operationssjuksköterskor, undersköterskor, anestesisjuksköterskor, anestesi läkare samt operatör.

Vi söker nu en operationssjuksköterska med erfarenhet från ortopedisk verksamhet, gärna inom Hand- och Fotkirurgi som är en positiv och engagerad person. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och kan arbeta både i team och självständigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Vem söker vi?

- Operationssjuksköterska med erfarenhet från ortopedisk verksamhet, gärna med erfarenhet från hand- och fotkirurgi.
- Du tycker om att arbeta med snabba flöden.
- Du är flexibel, lyhörd inför dina arbetskamrater och tycker det är kul att arbeta i en organisation som är under utveckling.
- Du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt.
- Du har ett utåtriktat sätt och kan representera kliniken i kontakt med patienterna.

Anställningsvillkor
- Arbete mån-fre
- Friskvårdsbidrag på 4000 kr
- Fri frukost, kaffe och frukt
- Tjänstepension enligt ITP 1
- Sjukvårdsförsäkring erbjuds
- Förmånscykel erbjuds

Tjänsten är tillsvidare med provanställning på 6 månader. Intervjuer kommer ske löpande.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Atleva Specialistvård AB (org.nr 556812-3912)

Arbetsplats
Stockholm

Kontakt
Ulrika Olbe
0708-161657

Jobbnummer
9464105

