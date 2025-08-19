Operationssjuksköterska till Atleva Specialistsjukvård
Atleva Specialistvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Atleva Specialistvård AB i Stockholm
, Linköping
, Göteborg
, Mölndal
, Malmö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-19Beskrivning
Atleva specialistvård är en vårdkoncern som startades 2008.
Det nybildade affärsområdet Atleva Operation finns på tre orter och utför operationer i uppdrag från våra övriga affärsområden, HandCenter, FotCenter och Atleva Ortopedi.
Vår verksamhet i Stockholm bedrivs dagtid mån-fre i centralt belägna lokaler på Drottninggatan 99. Vi utför dagligen operationer inom hand- och fotkirurgi. Även annan kirurgi kan bli aktuellt i framtiden då vi har möjlighet att utöka vår verksamhet under tidDina arbetsuppgifter
Som legitimerad operationssjuksköterska hos oss arbetar du självständigt med sedvanliga arbetsuppgifter på en operationsavdelning. Du kommer att ingå i vårt operations team som idag består av operationssjuksköterskor, undersköterskor, anestesisjuksköterskor, anestesi läkare samt operatör.
Vi söker nu en operationssjuksköterska med erfarenhet från ortopedisk verksamhet, gärna inom Hand- och Fotkirurgi som är en positiv och engagerad person. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och kan arbeta både i team och självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vem söker vi?
- Operationssjuksköterska med erfarenhet från ortopedisk verksamhet, gärna med erfarenhet från hand- och fotkirurgi.
- Du tycker om att arbeta med snabba flöden.
- Du är flexibel, lyhörd inför dina arbetskamrater och tycker det är kul att arbeta i en organisation som är under utveckling.
- Du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt.
- Du har ett utåtriktat sätt och kan representera kliniken i kontakt med patienterna. Anställningsvillkor
- Arbete mån-fre
- Friskvårdsbidrag på 4000 kr
- Fri frukost, kaffe och frukt
- Tjänstepension enligt ITP 1
- Sjukvårdsförsäkring erbjuds
- Förmånscykel erbjuds
Tjänsten är tillsvidare med provanställning på 6 månader. Intervjuer kommer ske löpande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atleva Specialistvård AB
(org.nr 556812-3912) Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Ulrika Olbe 0708-161657 Jobbnummer
9464105