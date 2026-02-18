Operationssjuksköterska sökes till Operation Varberg
2026-02-18
Vi söker nu en ny kollega som vill bli en del av vårt team på Operationsavdelningen på Hallands sjukhus Varberg.
Välkommen att bli en del av oss!
Om oss och arbetet
Som operationssjuksköterska ska du med utgångspunkt från patientens individuella behov ansvara för patientens omvårdnad samt instrumentering före, under och efter en operation eller en kirurgisk undersökning.
Du är en viktig kontakt mot våra samarbetspartners - de opererande klinikerna. Du arbetar med perioperativ omvårdnad, medicinsk teknik och omvårdnadsdokumentation. Till hjälp har du dina kollegor där ni tillsammans i team med andra yrkeskategorier arbetar för att erbjuda patienten bästa möjliga vård.
Vi är en modern vårdinrättning med fokus på högkvalitativ patientvård och innovation. Vi tar hand om patienter, både vuxna och barn, från flera olika specialiteter som kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi och ÖNH. Vi utför även robotassisterade operationer inom områdena kirurgi, gynekologi och urologi, vilket gör arbetet varierat och stimulerande.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård.
- Du utför alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom operationssjuksköterskeyrket
- Du har en god samarbetsförmåga och arbetar effektivt i team
- Du är strukturerad, har ett driv och förståelse för produktion
- Du har ett intresse för förändrings-och förbättringsarbete
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdatumet.
Övrig information
Arbetstider
På Hallands sjukhus arbetar vi gemensamt med att bemanna den verksamhet som är nödvändig dygnet runt. Det innebär att en del av arbetstiden kan förläggas på kvällar och helger.
Förmåner
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
i Region Halland!
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Björn Elgeskog, Avdelningschef 035-134800 Jobbnummer
9748805