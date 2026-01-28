Operationssjuksköterska, Operationsavdelningen, Skellefteå
Region Västerbotten, An op iva Skellefteå / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-01-28
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, An op iva Skellefteå i Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Anestesi, Operation och Intensivvård Skellefteå bedriver akut och planerad operationssjukvård, anestesi, postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet och vi samarbetar nära med övriga kliniker inom regionen.
Operationsverksamheten i Skellefteå arbetar teamorienterat inom områdena allmänkirurgi, gynekologi, ortopedi, öron-näsa-halskirurgi och barnkirurgi i samverkan med respektive kliniker.
Vi söker nu en operationssjuksköterska till operationsverksamheten i Skellefteå.
Vår klinik har en tydlig målbild för arbetsmiljön där vi genom våra beteenden bidrar till en arbetsplats präglad av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt. För att underlätta balansen mellan arbete och fritid erbjuder vi dig att ingå i en arbetstidsmodell som innebär förkortad veckoarbetstid och bättre möjlighet till återhämtning.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang. Du ansvarar för patientens trygghet, vård och omvårdnad före och under operationen inom ditt specialistområde i en teknikintensiv miljö. Flexibilitet och förmåga att prioritera är viktiga egenskaper. Du arbetar självständigt i nära samarbete med kirurg samtidigt som du är en del i ett operationsteam. Eftersom Skellefteå sjukhus är ett utbildningssjukhus ingår även handledning av studenter.
Det finns flera olika specialiteter och en blandning av planerad och akut verksamhet som gör arbetet varierande och utvecklande. Vi är en blandning av nya och erfarna kollegor.
Alla lär vi oss av varandra! Det är riktigt roligt. Jag känner att jag är en del av ett team, alla i teamet behövs för att det ska blir bra. /Marika, operationssjuksköterska på Operation i SkellefteåKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom operation. Erfarenhet från operationsenhet är meriterande.
Som person ser vi att du är ansvarsfull. Du har god förmåga att arbeta såväl självständigt som att samarbeta i team och bidra till helheten. Vi hoppas att du som söker ser förbättringsarbete som en naturlig del av jobbet. Du är en engagerad och positiv kollega som aktivt bidrar till en bra arbetsmiljö.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
