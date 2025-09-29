Operationssjuksköterska med vana - se hit!
Vi söker dig, operationssjuksköterska, som har arbetat ett par år och vill jobba med ortopedi med dessa stora bredd och också få möjlighet att arbeta med schemalagd placering på kirurgi/urologsidan om du så önskar.
Så söker du en trygg arbetsplats med suveräna arbetskamrater är det här platsen för dig som är operationssjuksköterska. Hos oss är det många spännande och utvecklande arbetsuppgifter och varje dag är den andra olik.
Vårt anställningserbjudande & beskrivning av arbetsplatsen
Vi har toppmoderna operationslokaler, rutiner som utgår från patientens bästa samt en teamorienterad miljö som ger oss en lättarbetad och attraktiv operationsavdelning. Här jobbar ett kunnigt, sammansvetsat gäng med mycket glädje och värme där vi tar hand om varandra. Vi har ett gott samarbete med operationsteamet, läkarna, ortopedavdelningarna och mottagningen.
Just nu pågår dessutom en extra spännande utveckling av vår verksamhet, flöden och rutiner för att kunna erbjuda både patienter och medarbetare en fortsatt trygg miljö. Vi arbetar för att ta tillvara på varandras kompetenser och styrkor. Vi ser till att ha en tydlig plan kring utbildning och utveckling för att ständigt ha en hög kompetensnivå på arbetsplatsen, och vår verksamhetsanpassade kompetensstege är ett bra redskap i detta systematiska arbete. Genom en god arbetsmiljö och omtanke om varandra strävar vi alltid efter att genomföra en riktigt bra arbetsdag - tillsammans!
På Centraloperation vid Danderyds sjukhus bedriver Ortopedkliniken en integrerad verksamhet med Kirurgi- och Urologkliniken. På ortopedsidan, där din huvudsakliga placering kommer att vara, jobbar vi med både elektiv och akut ortopedi. Genom en stor bredd av allt från frakturkirurgi till revisionskirurgi ger vi dig möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper inom området. Vårt team består av såväl erfarna som juniora kollegor vilket ger en stor bredd.
Vi arbetar i totalt 12 ljusa operationssalar (sex för ortopedisk verksamhet och sex för kirurgiska och urologiska operationer). Vi har också ett nära samarbete med anestesikliniken och sterilcentralen. Under jourtid och vid sjukdom stöttar vi varandra mellan ortopedi och kirurgi/urologi för att alla våra patienter ska få den hjälp de behöver. Vi arbetar också med schemalagd rotation mellan ortopedsidan och kirurgi/urologisidan om man så vill för att bredda sin kompetens och ta del av allt en centraloperation kan erbjuda.
Kvalifikationer & personliga egenskaper
I denna rekrytering söker vi Dig som har ett genuint intresse för allt som sker på en operationsavdelning, har några års vana som operationssjuksköterska samt trivs med en dynamisk och flexibel miljö där ingen dag är den andra lik. Du gillar utmaningar och är lösningsfokuserad. Du är en bra lagkamrat som värnar om att bibehålla ett härligt arbetsklimat. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att du ska trivas tillsammans med dina nya kollegor.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområde Ortopedi på Danderyds sjukhus är en dygnet-runt-verksamhet med drygt 300
medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård och träffar patienter på vår ortopedmottagning, vid
ortopedsektionen på sjukhusets akutmottagning samt vid våra två ortopediska slutenvårdsavdelningar.
Vi opererar på centraloperation med egen operationspersonal och bedriver även dagortopedisk
operationsverksamhet. I vår verksamhet ryms även en omfattande paramedicinsk sektion.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
