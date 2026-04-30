Operationssjuksköterska Ljungby sjukhus
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2026-04-30
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
Är du redo att bli en viktig del av ett sammansvetsat team där du gör verklig skillnad - varje dag? Nu söker vi operationssjuksköterska till operationsenheten i Ljungby. Här trivs du som är positiv, nyfiken och gillar att jobba i team!
Operationsenheten i Ljungby är en av enheterna som går under anestesikliniken på sjukhuset och vi är cirka 50 engagerade medarbetare som tillsammans bedriver både planerad och akut operationsverksamhet på enheten.
Hos oss finns 5st operationssalar samt 2st salar för endoskopi och mindre ingrepp. Operationsenheten bedriver akut och planerad operationsverksamhet med en högspecialiserad patientvård inom kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, Öron- näsa- hals barn och tandvård. Vi arbetar tvärprofessionellt, med fokus på hög kvalitet, patientsäkerhet och ett gott arbetsklimat.
Vi arbetar i en lärande och utvecklande miljö som för oss betyder att vi är prestigelösa och lär av varandra i våra team, har bred kunskapssyn, och har en positiv anda på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att du har en nyfikenhet, känner stolthet att arbeta i yrket och har förmåga att ge och ta konstruktiv kritik av dina kollegor. För att lösa problem och ge bästa möjliga vård behöver du kunna samverka. Kommunikationen är centralt.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Arbetsuppgifter
På operationsenheten får du ett intressant och omväxlande arbete. Som operationssjuksköterska hos oss blir du en av nyckelpersonerna i det perioperativa teamet. Du ansvarar för att förbereda patient och operationssal, instrumentera och assistera samt bidra till att säkerställa operatören högsta möjliga vårdkvalitet och patienttrygghet.
Du får möjlighet att handleda och undervisa studenter och nyanställda, samt delta i utvecklingsarbete på enhetens nivå. För rätt person finns även möjlighet att engagera sig i förbättrings- och kvalitetsarbete.
Vi arbetar med både elektiva och akuta ingrepp samt rotation mellan de olika specialiteterna, vilket gör att ingen dag är den andra lik. Du kommer att få använda både din tekniska skicklighet och din förmåga att prioritera i en ibland intensiv miljö. Tjänsten innefattar dag, kväll och helgtjänstgöring.
Är du nyfiken på att se hur en dag ser ut hos oss är du varmt välkommen att hospitera.

Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom operation och vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet inom området, men ännu viktigare är din personliga lämplighet och förmåga att samarbeta. Då du arbetar i team och över professioner är det väldigt viktigt med god samarbetsförmåga och hög flexibilitet. Vi värdesätter din vilja av att lära dig och utvecklas och att du arbetar lösningsfokuserat. Arbetet kan vara tempofyllt och ibland utmanande, men vi tror att variationen är det som tilltalar dig.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
Vi kommer göra urval löpande. Välkommen in med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Önskeschema
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
För dig som inte redan bor i Ljungby men funderar på att flytta, så erbjuder staden både charm och bekvämlighet. Välj mellan att bo centralt eller i lugna villaområden eller kanske bygga nytt? Vi hjälper gärna till med tillfälligt boende under din etablering. Vi kan hjälpa dig med tillfälligt boende fram tills du får tillgång till ditt föreviga hem. https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/inflyttarservice/
Vi erbjuder flera förmåner för dig som väljer att arbeta inom Region Kronoberg. Nedan kan du se några av det vi har att erbjuda:
• Tillägg för obekväma arbetstider: För dig som arbetar under obekväma arbetstider tillämpas extra Ob-ersättning. Ersättningen multipliceras med 1,5, vilket i genomsnitt resulterar i ca 1000 / 1500 kr för dig som arbetar enligt rotationsschema.
• Utvecklingsmöjligheter: Vi erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla medarbetare.
• Träningsmöjligheter: Som anställd får du tillgång till våra fyra träningslokaler samt erbjuder vi friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare.
Vill du läsa mer om våra förmåner? Gå in på: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/sjukskoterska/
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 277/2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ

Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård

Kontakt
Avdelningschef
Emilia Nelson emilia.nelson@kronobreg.se 0372-58 51 64

Jobbnummer
9884296