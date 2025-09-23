Operationssjuksköterska inom thoraxoperation
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-09-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde hjärt- och lungsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Thoraxoperation är en del av Akademiska sjukhusets specialklinik för kirurgisk behandling av sjukdomar i thorax. Hos oss opereras sjukdomar i hjärtat, lungorna och de stora blodkärlen. De vanligaste diagnoserna är kranskärlssjukdom, klaffel, pulsåderbråck och lungtumörer. Vi utför även ECMO-behandlingar på indikation lungsvikt och hjärtsvikt.
Vår operationsavdelning är en modern och högteknologisk enhet med fem operationssalar för konventionell thoraxkirurgi och en interventionssal för kateterburen intervention och även en sal för robotkirurgi (100 huset). Vi har ett nära samarbete inom hela verksamhetsområdet och ett gemensamt ansvar för hela vårdkedjan, vilket gör att vi kan planera, genomföra och utvärdera hela patientflödet. Vi arbetar med korta beslutsvägar, där långsiktighet och kvalitet är ledord.
Hos oss får du chansen att bli en del av en högspecialiserad och spännande verksamhet där du kommer att arbeta i en mycket effektiv organisation med ett professionellt team som tillsammans leverera specialistvård med en mycket hög medicinsk kvalitet.
Ditt uppdrag
Som operationssjuksköterska hos oss är du en viktig del av vårt skickliga team där vi stöttar och hjälper varandra i operationssalsarbetet.
Vi vill att du sätter patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Hos oss är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med dina kollegor och andra kontakter vi möter i vårt arbete. Att du bidrar med din specifika kompetens och de tankar och idéer som kommer utav den, är viktiga pusselbitar för oss i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi förväntar oss att du vill bidra med din kunskap och idéer för förbättring.
På thoraxkliniken arbetar operationssjuksköterskan med thoraxkirurgi både på operationssalarna och på interventionssalen och robotsalen.
Tjänsten innebär arbete huvudsakligen på dagtid, men även arbete på kvällstid och jourtjänstgöring ingår. Schemat läggs utifrån individuell schemaplanering och arbetstidsförkortning ingår vid schemaläggning med jourtjänstgöring. Du är varmt välkommen på hospitering för att se vår verksamhet. Sedan 2023 jobbar vi efter en ny och mycket mer attraktiv schemamodell där kravet på 11 timmars dygnsvila är inlagd.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning inom operationssjukvård. Vi välkomnar både dig som är erfaren och dig som är ny i rollen som operationssjuksköterska.
Din kompetens
Vi söker dig som:
• ser en utmaning och glädje i att arbeta i en helt ny verksamhet, med möjlighet att påverka ditt arbete.
• har en flexibel personlighet, är lösningsfokuserad och har lätt att kommunicera och samarbeta.
• är positiv till att delta i kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med lön och tillträdesdag efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Hos oss får du en stimulerande arbetsmiljö där vi lägger stor vikt vid kvalitets- och kompetensutveckling för både dig och verksamheten. Du får även en individuellt anpassad introduktion beroende på tidigare erfarenhet. Vi arbetar med mentorbaserad inskolning där du som ny medarbetare tilldelas två mentorer under inskolningsperioden. Introduktionsmaterialet är utformat bland annat som en checklista, som du stegvis arbetar med tillsammans med mentorerna.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Camilla Eriksson, 018-612 26 85
Bitr. avdelningschef Rebecka Douhan, 018-611 40 21
Facklig kontaktperson Vårdförbundet nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS806/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9523074