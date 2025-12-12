Operationssjuksköterska i Örebro

Curaliv AB / Sjuksköterskejobb / Örebro
2025-12-12


Curaliv är ett certifierat bemanningsföretag som erbjuder bemanning med vårdpersonal till vårdgivare i hela Sverige och delar av Norden. Med omsorg matchar vi främst läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och socionomer med vårdgivare inom alla verksamhetsområden. Vi förmedlar uppdrag till alla regioner, kommuner och stora privata vårdgivare i Sverige.

Hos oss kan man förvänta sig en personlig service, hög närvaro och omtanke, samt de bästa villkoren för just dig.
Kontakta oss gärna för mer information!

Varmt välkommen!Relevant kompetens:
operationssjukvård



Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jezzica.runskold@curaliv.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Curaliv AB (org.nr 556986-9513)

Arbetsplats
Örebro

Kontakt
Jezzica Runsköld
jezzica.runskold@curaliv.se

Jobbnummer
9642894

