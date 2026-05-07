Operationssjuksköterska hand och plastik kliniken
2026-05-07
Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete inom dagkirurgisk verksamhet med varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar. Just nu befinner sig vår mottagning- och dagkirurgiska verksamhet i en spännande utvecklingsfas med bland annat utökad operationskapacitet. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka samt forma framtidens verksamhet.
Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, med Brännskade-centrum, är en del av Sinnescentrum inom Region Östergötland. Kliniken bedriver hög-specialiserad vård inom handkirurgi, plastikkirurgi och brännskadevård och har uppdrag inom utlands-, riks-, region- och länssjukvård. Upptagningsområdet för regionvård omfattar Sydöstra sjukvårdsregionen med cirka en miljon invånare. Verksamheten bedrivs inom sluten- och öppen-vård samt dagkirurgi och omfattar cirka 18 000 patientbesök per år. Kliniken har tre nationella högspecialiserade vårduppdrag (NHV) inom brännskador, könsdysfori och facialispares och har cirka 130 medarbetare. Vårt mål är att erbjuda vård av högsta internationella klass. För att nå dit arbetar vi med patienten i fokus, i multiprofessionella team och med ett starkt fokus på evidens-baserad vård, kvalitet och patientsäkerhet. Verksamheten präglas av ett flexibelt arbetssätt, engagerade medarbetare samt ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Som operationssjuksköterska har du en central roll i operationsteamet och bidrar aktivt till ett gott samarbete med kollegor. Vår arbetsplats präglas av engagemang, nyfikenhet, ansvar och respekt - både för patienten och för varandra. Vi arbetar personcentrerat och lägger stor vikt vid kvalitet och patientsäkerhet.
Arbetet omfattar både mottagningsarbete och dagkirurgisk operationssjukvård inom hand- och plastikkirurgi. Telefonrådgivning samt att planera operationsväntelistan för mottagningen ingår i sjuksköterskans administrativa uppgifter. Det finns möjlighet till kompetensutveckling och att ha ett eget specialområde som du ansvarar för.
Vi erbjuder en individanpassad introduktion för att du ska få bästa möjliga start i din nya roll. Tjänsten är förlagd dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med hand-och plastikkirurgi.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team, som vill ha ett arbete som präglas av variation där du får använda din flexibilitet och problemlösningsförmåga och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Du är kreativ och tar ansvar för ditt arbete är strukturerad och noggrann samt att du trivs med ett omväxlande arbetstempo. Vi ser gärna att du bidrar med en positiv anda till gruppen och har ett engagemang för att medverka till att uppnå verksamhetens mål och utveckling. Du har god samarbetsförmåga, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du behöver också kunna hantera olika IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Hand- och plastikkirurgiska kliniken US Kontakt
Enhetschef
Mirjam Bullat mirjam.bullat@regionostergotland.se 010-1033316
9896280