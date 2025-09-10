Operationssjuksköterska GB-Obesitas Kristianstad
Vi är ett privat vårdbolag som erbjuder överviktskirurgi både offentligt och privat.
I Kristianstad opererar vi endast offentliga patienter inom överviktskirurgi. Vi har även vårdgarantiavtal där vi opererar övre- samt nedre nedre gastropatienter.
Utöver detta opererar vårt team även diverse kirurgi för Regionen varannan vecka.
Vår huvud klinik ligger i Malmö där vi har mottagning, operationssalar och vårdavdelning. Parallellt med detta har vi vår operationsverksamhet på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Vi driver även Metabolt Center på Carlanderska sjukhuset i Göteborg.
Beskrivning av tjänsten
I din roll som operationssjuksköterska är du placerad på vår klinik i Kristianstad.
Vi vill att du har en specialistutbildning som operationssköterska samt minst 2 års erfarenhet.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tjänsten är på deltid 80%, en del beredskap kan förekomma.
Vi erbjuder
Utbildningar.
Trygga anställnings och arbetsvillkor.
Kollektivavtal.
Digitala arbetsverktyg.
Möjlighet att jobba i ett företag med korta beslutsvägar som sätter sina medarbetare främst.
Självständigt arbete med möjlighet att påverka.
Du har relevant högskoleutbildning som legitimerad operationssjuksköterska.
Tjänsten kräver att du har erfarenhet av kliniskt arbete.
En merit är tidigare erfarenhet av obesitaskirurgi/annan kirurgi.
Du är trygg, kommunikativ och förtroendeingivande.
Du är engagerad, flexibel och arbetar strukturerat så väl i grupp som självständigt.
Du hanterar svenska språket obehindrat i tal och skrift.
OBS!
Vi går igenom ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor?
Kontakta Jeanette Larsen enhetschef Kristianstad, 0761084707.jeanette@gbobesitas.com
Sista ansökningsdatum är den 15 oktober 2025.
Maila din ansökan till jeanette@gbobesitas.com
