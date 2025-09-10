Operationssjuksköterska GB-Obesitas Kristianstad

GB Obesitas Skåne AB / Sjuksköterskejobb / Kristianstad
2025-09-10


Vi är ett privat vårdbolag som erbjuder överviktskirurgi både offentligt och privat.
I Kristianstad opererar vi endast offentliga patienter inom överviktskirurgi. Vi har även vårdgarantiavtal där vi opererar övre- samt nedre nedre gastropatienter.
Utöver detta opererar vårt team även diverse kirurgi för Regionen varannan vecka.
Vår huvud klinik ligger i Malmö där vi har mottagning, operationssalar och vårdavdelning. Parallellt med detta har vi vår operationsverksamhet på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Vi driver även Metabolt Center på Carlanderska sjukhuset i Göteborg.
Beskrivning av tjänsten
I din roll som operationssjuksköterska är du placerad på vår klinik i Kristianstad.
Vi vill att du har en specialistutbildning som operationssköterska samt minst 2 års erfarenhet.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tjänsten är på deltid 80%, en del beredskap kan förekomma.
Vi erbjuder
Utbildningar.
Trygga anställnings och arbetsvillkor.
Kollektivavtal.
Digitala arbetsverktyg.
Möjlighet att jobba i ett företag med korta beslutsvägar som sätter sina medarbetare främst.
Självständigt arbete med möjlighet att påverka.

Publiceringsdatum
2025-09-10

Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning som legitimerad operationssjuksköterska.
Tjänsten kräver att du har erfarenhet av kliniskt arbete.
En merit är tidigare erfarenhet av obesitaskirurgi/annan kirurgi.
Du är trygg, kommunikativ och förtroendeingivande.
Du är engagerad, flexibel och arbetar strukturerat så väl i grupp som självständigt.
Du hanterar svenska språket obehindrat i tal och skrift.
OBS!
Vi går igenom ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor?
Kontakta Jeanette Larsen enhetschef Kristianstad, 0761084707.
jeanette@gbobesitas.com
Sista ansökningsdatum är den 15 oktober 2025.
Maila din ansökan till jeanette@gbobesitas.com.
Varmt välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: jeanette@gbobesitas.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
GB Obesitas Skåne AB (org.nr 559178-1728)
J A Hedlunds väg 5 (visa karta)
291 33  KRISTIANSTAD

Jobbnummer
9502953


       

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos GB Obesitas Skåne AB: