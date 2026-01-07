Operationssjuksköterska Dagoperation med garanterad helgledighet!
2026-01-07
Din nya roll på Dagoperation - Med garanterad helgledighet!
Är du redo att kombinera en spännande karriärmöjlighet inom dagkirurgi med en genuin arbetsglädje? Vår operationsavdelning söker dig som vill vara en del av ett härligt team där vi tar hand om varandra och där vi har roligt varje dag.
Få det bästa av två världar: arbeta på en välfungerande operationsavdelning och samtidigt bibehålla livskvalitet - hos oss är helgerna alltid dina!
Eftersom vår kollega går i pension efter att ha arbetat många år på vår avdelning så söker vi nu därför en ny kollega som vill arbeta tillsammans med oss.
Dagoperation är en välfungerande operationsavdelning med tre operationssalar. Här utför vi både kirurgiska och ortopediska ingrepp. Personalgruppen är en fast grupp med ett nära samarbete med anestesin, kirurger och ortopeder samt operationsplanerare. Alla behövs i vårat team! Du arbetar måndag till fredag och som operationssjuksköterska erbjuds du alltid schemalagd kompetensutveckling i form av studiedagar, föreläsningar och på sikt finns även möjlighet att rotera till centraloperation om så önskas. Inom verksamheten sker ständiga insatser för att göra arbetsmiljön ännu bättre och vi arbetar aktivt med återhämtning
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds även personalparkering till förmånligt pris. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Publicering sdatum2026-01-07
Vi söker en strukturerad kollega som brinner för att skapa en härlig arbetsmiljö. Gillar du ett högt tempo och vill ha roligt på jobbet? Tycker du dessutom om att vara en del av ett team där du aktivt bidrar till att skapa smidiga och effektiva flöden desto bättre.
Här hamnar du i ett team som är både kunnigt och fullt av humor. Vi är ett sammansvetsad arbetsgrupp där alla bidrar, och vi är alltid redo att hjälpa varandra. Din personlighet är minst lika viktig som din kompetens - det är ju vi som personer som tillsammans utgör hela teamet.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för en operationssjuksköterska. Vår verksamhet är öppen måndagar t.o.m. fredagar då vi slutar lite tidigare. Vi opererar företrädesvis ortopediska och kirurgiska ingrepp. Kvalifikationer
Operationssjuksköterska och meriterande är om du har erfarenhet och kompetens av kirurgi och ortopedi.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Kirurgi och urologi bedriver både akut och elektiv kirurgi och urologi samt operationsverksamhet i öppen- och slutenvård dygnet runt. Vi behandlar och vårdar patienter från i huvudsak Stockholms län, men även utomläns och utlandspatienter med kirurgiska eller urologiska sjukdomar. Patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, två operationsavdelningar samt fyra vårdavdelningar med olika profilområden; kolorektalkirurgi, kirurgi i övre mag-tarmkanal, överviktskirurgi och levertumörer samt urologi. Här jobbar cirka 460 medarbetare.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
