Operationssjuksköterska, Citysjukhuset +7
Citysjukhuset +7 AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-03
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Nu söker vi dig som operationssjuksköterska till vårt team på Citysjukhuset +7 specialistvård
På Citysjukhuset +7 finns både specialistvård och vårdcentral. Vi ligger i ljusa lokaler med fantastisk utsikt vid Stenpiren. Inom specialistvården finns specialister inom allmänkirurgi, allmänmedicin, gynekologi, dermatologi, endokrinologi, neurologi, reumatologi, urologi och öron-näsa-hals.
Vi är ett sammansvetsat arbetslag som arbetar teambaserat för att kunna ta ett helhetsgrepp om våra patienters hälsa och ge bästa vård utifrån deras behov.
Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar där du har möjlighet att utveckla och påverka ditt arbete. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om din utveckling.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Som operationssjuksköterska har du en nyckelfunktion vid operationer. Du ansvarar tillsammans med teamet för att göra en planering för varje patient och för flödet på operationssalen under dagen.
Inom vår verksamhet utför vi mestadels operationer inom ortopedi, allmänkirurgi, gynekologi, urologi och öron-näsa-hals. Vi utför endast dagkirurgisk elektiv vård. Inga röda vardagar eller helger förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operation och som har erfarenhet inom operation. Har du tidigare erfarenhet inom ortopedi och öron-näsa-halskirurgi ses detta som meriterande.
Du är tydlig i din kommunikation, enkel att samarbeta med, flexibel och har en god förmåga att strukturera och prioritera. Stor vikt läggs på personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Omfattning: 60-80%
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Vi planerar att börja med intervjuer i mitten på augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Citysjukhuset +7 - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas Psykiska Hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005342-2085967". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Citysjukhuset +7 AB
(org.nr 556634-1631), https://citysjukhuset.teamtailor.com
Citysjukhuset +7 (visa karta
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411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
Citysjukhuset +7 Jobbnummer
9992397