Operationssjuksköterska Capio Artro Clinic AB
Capio Artro Clinic är Sveriges ledande idrottsskadeklinik. Vi är en högspecialiserad ortopedisk klinik som bildades redan 1992 som en del av S:t Görans sjukhus. Sedan 2007 är kliniken lokaliserad till Sophiahemmet i centrala Stockholm och från 2015 finns vi även vid Globenområdet. Vi har även en enhet i Umeå sedan 2022 och en enhet på Gärdet sedan 2023. Vi är en högspecialiserad ortopedisk verksamhet inom både artroskopisk kirurgi i knä, höft, axel, fotled och armbåge men också inom höft- och knäproteskirurgi. Vi utför cirka 5 000 operationer per år på vår operationsavdelning och gör flest korsbandsoperationer i Sverige. Utöver den rena ortopedin med mottagningsarbete och operation så har kliniken också en av Stockholms största specialistverksamheter inom fysioterapi med inriktning mot idrottsmedicin och ortopedi. Rehab bedrivs både vid Sophiahemmet och vid en filial på Globenområdet. Det finns ett djupt och brett kunnande inom ortopedi, rehab och idrottsmedicin på kliniken. Våra medarbetare är vår största tillgång och är dedikerade till att leverera bästa tänkbara vård för varje patient. Vi är beroende av våra kunniga och ansvarstagande medarbetare för att tillsammans skapa en attraktiv arbetsplats. Capio Artro Clinic har ett samarbete med Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning (CIFU) som är en centrumbildning tillsammans med MMK på Karolinska Institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Genom CIFU har vi skapat en kreativ miljö där det bedrivs klinik, forskning och utbildning under samma tak inom Sophiahemmets område.
Vår operationsavdelning på Capio Artro Clinic består av fem operationssalar på Sophiahemmet och två på Gärdet. Vi erbjuder möjlighet till rotation mellan dessa enheter vb, vilket ger dig en bredare erfarenhet och bidrar till din yrkesmässiga utveckling. Arbetet sker dagtid på vardagar, och avdelningen är stängd under helger och helgdagar.
Din roll
Ditt arbete som operationssjuksköterska hos oss är inspirerande och omväxlande och består av flera olika ortopedkirurgiska ingrepp vilket gör arbetet varierat och stimulerande. Vi arbetar i team och hela verksamheten bygger på ett flödesinriktat arbetssätt.
Att hitta lösningar när vi står inför nya utmaningar är ett av våra kännetecken och där kommer du att bli en del i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi är världsledande inom korsbandskirurgi vilket innebär att du även kommer att få utbildning i att preparera graft vid en korsbandsoperation. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling och deltagande i kurser och utbildningar både internt och externt.
Som person delar du gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra. Du är flexibel och gillar att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du drivs av att arbeta i ett professionellt team med ibland ett högt arbetstempo.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
Konkurrenskraftiga löner
3000 kr i friskvårdsbidrag
Tillgång till gym och gruppträningspass på arbetsplatsen
Internutbildning och möjlighet att gå externa kurser
Inflytande och delaktighet i verksamheten
God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Frukost varje morgon
Flexibla arbetsförutsättningar
Gott samarbete och effektiva flöden
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för idrottsmedicinsk kirurgi samt protesoperationer och vill vara med och utveckla enheten i fortsatt positiv riktning. Vi arbetar utifrån ett patientfokuserat arbetssätt med ett stort patientflöde där vi värderar bra bemötande, flexibilitet, samarbetsförmåga och intresse för nya arbetsuppgifter. Du behöver ha en stor tilltro till teamarbete som är av yttersta vikt i vårt dagliga arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kvalifikationer: Leg. sjuksköterska med specialistutbildning som operationssjuksköterska med inriktning på ortopedi. Vana av artroskopisk- och/eller proteskirurgi är meriterande.
