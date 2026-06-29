Operationssjuksköterska
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Västervik Visa alla sjuksköterskejobb i Västervik
2026-06-29
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Vi erbjuder dig ett lärorikt och varierande uppdrag som operationssjuksköterska hos oss på Centraloperation/Gyn-operation, Västerviks Sjukhus. Vår arbetsplats består av centraloperation, en gynekologisk operation samt sterilcentral där vi bedriver verksamhet inriktad på operationssjukvård, pre- och postoperativ vård, akut omhändertagande samt produktion av sterilgods. Hos oss blir du en del av det multiprofessionella teamet som satsar på hög produktion genom effektivitet, goda flöden, nära samarbete och snabba beslutsvägar. Tillsammans arbetar vi mot vår gemensamma målsättning att ge våra patienter den bästa vården, som kännetecknas av ett gott bemötande, hög kvalité och tillgänglighet som utförs med stor yrkesskicklighet.
Om dig
Vi söker dig med specialistutbildning inom operationssjukvård, tidigare erfarenhet inom ortopedi, gynekologi eller kirurgi ses som meriterande. En förutsättning för att du ska trivas hos oss är att du, liksom vi, ser värdet i ett gott samarbete och ett bra arbetsklimat där du bidrar genom ditt engagemang, kunskap och erfarenhet. Du är kommunikativ och har ett professionellt, trevligt förhållningssätt gentemot de du möter och ser samverkan, både inom den egna avdelningen, som med övriga verksamheter på sjukhuset som en självklarhet. Vi söker dig som vill bli en del av vårt sammansvetsade gäng. På operation har vi roligt på jobbet, vi är stolta över vad vi åstadkommer, varje dag. Om du vill ha ett högteknologiskt jobb där du hela tiden får chans att lära dig nya saker har vi jobbet för dig. På vårt sjukhus har vi god sammanhållning så du kommer lära känna de olika operatörerna, något som gör arbetet både på och utanför operationssalen trevligare. Är du en person som gillar det sociala samspelet och som tycker om att jobba brett kommer du passa hos oss. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, tillsättning av tjänsten kan komma ske före sista ansökningsdag. Vi är nyfikna på dig - varmt välkommen med din ansökan!
Din framtida arbetsplats
Operations-och Intensivvårdskliniken bedriver en avancerad verksamhet som vi är stolta över. Vårt arbete är inspirerande och utmanande, genom vårt teamarbete gör vi skillnad-tillsammans. Som operationssjuksköterska är du med där det händer! Du lägger din energi och omtanke på en patient åt gången och är en viktig spelare för att patienten får rätt vård och att operationerna genomförs på ett säkert sätt. Som operationssjuksköterska hos oss är du inriktad mot specialiteter som ortopedi, kirurgi, urologi och gynekologi. Välkommen till en klinik med mycket kunskap och yrkesstolthet som har roligt tillsammans!
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Östra Kyrkogatan 48 (visa karta
)
593 30 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Avdelningschef
Madeleine Örjestam 010-3586242 Jobbnummer
9983306