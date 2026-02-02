Operationssjuksköterska
2026-02-02
Operationscentralen Eksjö
Är du en operationssjuksköterska som längtar efter en ny och spännande utmaning? Vi erbjuder en unik möjlighet där du får vara en nyckelspelare i vårt dynamiska team. Ta chansen att växa i din yrkesroll och gör skillnad varje dag!
Rollen som operationssjuksköterska
Som operationssjuksköterska är du en del av ett operationsteam. Förutom ansvar för material och hygien faller patientens välbefinnande och integritet under ditt ansvarsområde. Vid operationstillfället assisterar du kirurgen, vilket kräver goda kunskaper inom anatomi, fysiologi och operationsmetoder- och tekniker. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och du kommer att arbeta mot många olika specialiteter, exempelvis kirurgi, ortopedi, gynekologi och urologi.
Tjänsten gäller en tillsvidare anställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Operations- och intensivvårdskliniken är en av de största klinikerna på Höglandssjukhuset, med cirka 200 engagerade medarbetare inom intensivvård, anestesi, operationssjukvård, pre- och postoperativ vård, sterilteknik och vårdadministration.
Vår ambition är att vara en ledande klinik och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten.
Hos oss kommer du att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö, där patienten alltid är i centrum och där vi värnar om varandras välmående.
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska inom operation till vår operationsenhet på Höglandssjukhuset i Eksjö.
För att du ska trivas hos oss tror vi att du är strukturerad, trygg och stabil i ditt arbetssätt, med en positiv inställning.
Det är viktigt för oss att du har hög arbetsmoral, är flexibel, kan ta egna initiativ och har förmåga att se helheten. Du har en god förmåga att lyssna, kommunicera och samarbeta med kollegor. Du har även en förmåga att förbli lugn i pressade och förändrade situationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett intressant arbete, med goda chanser till personlig och professionell utveckling. OP/IVA-kliniken har medarbetare med hög kompetens och vilja av att vara med och förbättra verksamheten.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Annika Delin telefonnummer: 010-24 310 33, eller vårdenhetschef Julia Sällberg tel 010 2431034
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-03-02. Välkommen med din ansökan.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1410/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9718838