Operationssjuksköterska
Operationskonsulterna Stockholm AB / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2025-09-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Operationskonsulterna Stockholm AB i Örebro
, Lindesberg
, Karlskoga
, Katrineholm
, Finspång
eller i hela Sverige
Att arbeta som operationssjuksköterska hos oss:
Som operationssjuksköterska hos Operationskonsulterna kommer du i detta uppdrag att få arbeta i Örebro på en högspecialiserad enhet inom rygg, bäcken och hand. Du behöver vara trygg i din yrkesroll och ha erfarenhet av barn, fot, hand och rygg. Dessutom erfarenhet av högteknologisk utrustning i form av O arm, robot och navigerande rtg utrustning.
Arbetstid: Dag/kväll helg
Period: v.46-06
Om detta uppdrag låter som en spännande möjlighet för dig, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista svarsdag. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team som operationssjuksköterska.Publiceringsdatum2025-09-10Utbildningsbakgrund
KRAV
• Sjuksköterskeutbildning 3 år
• Specialistsjuksköterskeutbildning inom operation 1 år
Kompetenser:
KRAV
• Operation
• Barn
• Fot
• Hand
• Tygg
• Erfarenhet av högteknologisk utrustning i form av O arm, robot och navigerande rtg utrustning.
Språk:
KRAV
• Svenska
Arbetslivserfarenhet:
KRAV
• Operationssjuksköterska, 5 års erfarenhet eller mer
Om dig:
Arbetet som specialistsjuksköterska inom operation är kvalificerat och vi vill därför att du har minst 5 års erfarenhet inom din specialité. Vi anser att det krävs för att man ska vara tillräckligt trygg i sin yrkesroll och det stämmer väl överens med företagets roll som specialister i branschen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från flera olika operationssavdelningar. Du ska gärna vara intresserad av kompetensutveckling och ett steg framåt i karriären. Vi premierar deltagande i kurser och utbildningar. Vi som arbetar hos Operationskonsulterna har i genomsnitt ca 19 års specialisterfarenhet och vi ställer högst kompetenskrav i bemanningsbranschen. Det innebär att du som Operationskonsult ofta hör till de på arbetsplatsen med längst erfarenhet och som sådan förväntar vi oss att du tycker det är självklart att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till nyare kollegor. Att handleda studenter och nya kollegor hör till arbetsuppgifterna.
Lön, ersättning och förmåner:
Vi ordnar med resa & boende i förekommande fall. Allmänpension, tjänstepension, OB, friskvårdsbidrag samt förmånsportalen Benify. Trevliga företagsevent/sammankomster för bättre sammanhållning, stöd och gemenskap.
Trygghet och säkerhet:
Hos Operationskonsulterna är du som anställd i trygga händer och alla medarbetare är fullt försäkrade via vårt trygghetspaket och samarbete med IF och AFA.
Anställningsform:
Enligt överenskommelse. Visstid eller tillsvidare.
Läs mer om oss på vår webbplats:https://operationskonsulterna.se/
Välkommen med din ansökan!
• - -
Oseriösa ansökningar anmäls till Arbetsförmedlingen
Detta uppdrag riktar sig endast till personer med relevant utbildning inom vårdsektorn. Vi undanber oss ansökningar från personer utan denna bakgrund, dvs personer från andra branscher som saknar vårdutbildning. Ansökningar som inte uppfyller dessa krav där vi anser utan tvivel att det är en oseriös ansökan kommer att vidarebefordras direkt till Arbetsförmedlingen för vidare hantering. Vi tackar för er förståelse och ser fram emot ansökningar endast från kvalificerade kandidater.
Operationskonsulterna är specialister på operationssjukvård, förlossningssjukvård, intensivvård och övriga specialistsjuksköterskeområden som tex ambulans, röntgen, distriktssjukvård, ögonsjukvård, akutmottagning mm. Företaget finns i hela Sverige och arbetet leds från vårt huvudkontor i Gamla Stan i Stockholm. Bolaget drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor samt undersköterskor som är väl medvetna om vad som krävs av varje medarbetare för att kunna göra ett professionellt arbete. För dig som anställd är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av arbete inom specialistsjukvården med komplett försäkringsskydd. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Operationskonsulterna Stockholm AB
(org.nr 556964-3561), http://www.operationskonsulterna.se Arbetsplats
Operationskonsulterna Kontakt
Konsultchef
Anna Karlberg anna@operationskonsulterna.se 0733-94 90 70 Jobbnummer
9502755