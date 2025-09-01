Operationssjuksköterska - Operation 4
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Vi på Operation 4 utför olika ingrepp inom handkirurgi.
Verksamheten är bred och omväxlande och innefattar allt från dagkirurgi och akuta ingrepp till nationell högspecialiserad sjukvård inom ledproteskirurgi, artroskopi, mikrokirurgi med mera. Inom vissa spetsområden är upptagningsområdet hela Sverige och vi opererar alla åldrar, barn som vuxna. Barn som opereras hos oss är från 1 år och 10 kg och uppåt.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som en av hos oss får du nu möjlighet att följa vårdkedjan och få variation i arbetsuppgifterna. Du har din huvudanställning på operation. Vi har 3 operationssalar för Handkirurgi på Mölndals sjukhus. Inom kliniken finns det möjlighet till kombitjänster som innebär rotation mellan operationsenheterna. Vi har samarbete med artro och trauma verksamheterna på kliniken.Dina arbetsuppgifter
Vår verksamhet bedrivs måndag till fredag på dagtid. Röda dagar och helger har vi stängt. Våra lokaler är nyrenoverade och fräscha. Vi erbjuder en individuell introduktion när du börjar hos oss. Dessutom finns möjlighet till både intern och extern utbildning. Som operationssjuksköterska hos oss kommer du att arbeta i en verksamhet som är bred och omväxlande. Vi arbetar i team med andra yrkeskategorier. Arbetet är både utmanande och varierat då vi har ett bra samarbete med ortopedkliniken.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom Operation. Erfarenhet av Handkirurgi samt arbetsvana i Melior och Orbit är meriterande. Du är engagerad, lösningsfokuserad, förändringsbenägen, kreativ och tycker om flöden och att arbeta i team. Du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter. I mötet med patienter och kollegor har du ett öppet, professionellt och empatiskt förhållningssätt.
Handkirurgkliniken har 3 operations-salar med ett pre/postop patient omhändertagande.
Varmt välkommen med din ansökan
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av läkare/sjuksköterska med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
