Operationsplanerare till Urologen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-07-31
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Vill du arbeta i en samordnad funktion där både praktiskt och administrativt arbete ingår? Sök då tjänsten som operationsplanerare hos oss på urologmottagningen! Här får du arbeta med engagerade och kompetenta kollegor, där patienten och helheten är i fokus.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med giltig svensk sjuksköterskelegitimation. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift, vilket är en förutsättning för arbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete samt tidigare arbetat med urologisk och/eller kirurgisk omvårdnad.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi vill att du är självgående och tar ansvar för ditt arbete genom att planera, prioritera och fatta beslut inom ditt uppdrag. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper för att ge patienterna en trygg och säker vård. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar i en vardag som ibland kan präglas av varierande tempo och arbetsuppgifter.
Det här får du arbeta med
Urologmottagningen vid Sunderby sjukhus tillhör division Opererande & Diagnostik och verksamhetsområde Allmänkirurgi/Urologi. Kliniken fungerar som en länsklinik för Norrbotten. Verksamhet inom urologi bedrivs vid samtliga sjukhus.
Vi söker nu en operationsplanerare som kommer att ha en central roll i vår verksamhet. Hos oss erbjuds du ett spännande och varierande jobb med olika arbetsuppgifter, allt i syfte att optimera vår operationsplanering. Du kommer att förbereda patienter inför deras urologiska operationer och planerar och bokar in dessa på operationsavdelningarna i Sunderby, Gällivare, Kalix och Piteå sjukhus. Utöver planeringsarbetet så ingår du i vårt mottagningsteam där du även har uppgifter som telefonrådgivning, samordna kontakt mellan läkare och patient, uppföljning av prover, men även egna patientmöten på mottagningen där du bl.a utför ordinerad behandling och provtagning. .
Det här erbjuder vi dig
• Introduktion i din takt av trygga och hjälpsamma kollegor
• Interna föreläsningar
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställd på heltid, dagtid.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: helena.danielsson-preutz@norrbotten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Helena Danielsson Preutz helena.danielsson-preutz@norrbotten.se Jobbnummer
10017130