Operationsplanerare Ortopeden, Rörelseorganens centrum Umeå
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-01
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum (ROC) Umeå ansvarar för universitetssjukhusvård i ortopedi inkluderat ryggkirurgi i Norra sjukvårdsregionen, de fyra nordligaste länen. ROC är även länssjukhus i ortopedi för Västerbotten och länsdelssjukhus för Umeåregionen.
Rörelseorganens centrum är indelat i sektionerna Artro, Faktum, Trauma och Rygg som alla genomför tusentals patientbesök, behandlingar och operativa åtgärder årligen. Tillsammans med Kirurg- och ortopedkliniken i Lycksele och Enheten för opererande verksamhet i Skellefteå ansvarar vi för all ortopedi i länet.
Rörelseorganens centrum är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Vår allsidiga verksamhet ses som stimulerande av våra medarbetare då verksamheten är uppdelad i olika sektioner. Det ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Vi har en verksamhet med bredd och djup. Den omfattar allt från bedömningar av patienters akuta ortopediska problem i akutverksamhet på mottagning och vårdavdelning till elektiva ortopediska operationer och en omfattande fraktur- och traumakirurgi.
Vi söker nu en operationsplanerare till vår klinik, välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som operationsplanerare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Som operationsplanerare kommer du att vara spindeln i nätet där du håller många bollar i luften samtidigt. Du är huvudansvarig för att leda och driva den operativa planeringen. Det innebär att du har ansvar för patientkontakter, operationsplanering, väntelistor och statistik inom dessa respektive områden i samarbete med berörda medicinska chefer, sektionsledare, operatörer och övriga operationsplanerare inom verksamheten samt operationsavdelningen, vår dagkirurgiska enhet, vårdavdelningen och externa enheter.
Övriga arbetsuppgifter är telefonrådgivning, uppföljning av produktionsplanering samt väntelistor, att delta i operationsplaneringsmöten och länssamarbetsmöten. Det ingår också att vara samordningen mellan olika sektioner/enheter inom ROC.Kvalifikationer
Vi söker dig som antingen är legitimerad sjuksköterska eller har annan adekvat utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant inom vård och/eller logistik.
Du har förmågan att arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och är flexibel i tanke och handling. Du bör ha ett strukturerat arbetssätt och klarar av att ha många bollar i luften samtidigt. Du har en hög drivkraft och vill genom ditt arbete påverka kvalitet och utveckling. Dessutom ser vi gärna att du är intresserad av att påverka och främja patientsäkerhet, tillgänglighet samt en god arbetsmiljö.
Det är meriterande om du redan arbetat i Cosmic och Orbit-5 och behärskar Microsoft Officepaketet samt har erfarenhet sedan tidigare inom kirurgisk och/eller ortopedisk sjukvård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via pos
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
bitr Verksamhetschef
Magdalena Helletun Granath magdalena.helletun.granath@regionvasterbotten.se 090-7854358 Jobbnummer
9986237