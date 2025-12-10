Operationsplanerande Sjuksköterska Till Ercp-Enheten
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2025-12-10
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska med intresse för endoskopiska undersökningar som ERCP? Vill du även arbeta med operationsplanering för ett mer omväxlande arbete? Vi söker dig som vill utvecklas inom vårt högspecialiserade område.
Varmt välkommen att bli en del av vårt team!
Du erbjuds
ett arbete på en trevlig, toppmodern och nybyggd arbetsplats på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
en avdelning där vi tillsammans arbetar vi för att skapa vår gemensamma arbetsplats.
att arbeta patientnära i rollen som assisterande sjuksköterska, varierat med administrativa arbetsuppgifter som operationsplanerare
goda utvecklingsmöjligheter i en miljö som präglas av högkvalitativ och innovativ vård i framkant
en arbetsplats där din erfarenhet, ditt engagemang och dina idéer verkligen värdesätts.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
GI Endoskopi har verksamhet både i Huddinge och Solna, där vi på ERCP-enheten i Huddinge utför avancerade endoskopiska ingrepp under narkos. Här bedriver vi både akut och planerad verksamhet, med ERCP-undersökningar, endoskopiskt ultraljud samt andra undersökningar under narkos, såsom gastroskopier och koloskopier.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i nära samarbete med undersköterskor, skopister och anestesipersonal. Tillsammans med anestesisjuksköterskan ansvarar vi gemensamt för omvårdnaden av patienterna och assisterar vid våra undersökningar. Tjänsten inkluderar tidsbokning, vårdplanering och telefonrådgivning.
Vår verksamhet omfattar även moderna operationssalar, inklusive nya hybridsalar, och vi har ett nära samarbete med Endoskopimottagning K53. Hos oss får du möjlighet att arbeta med några av Sveriges främsta endoskopister i en miljö där forskning och utbildning är en del av vår vardag, med ett starkt fokus på patientsäkerhet och personcentrerad vård.
Tjänsten innebär en kombinerad roll där du arbetar 50% som sjuksköterska och 50% som operationsplanerare. Arbetsfördelningen sker i ett roterande schema tillsammans med en kollega.
Vi söker dig som
har ett positivt förhållningssätt till våra patienter, kollegor och arbetsuppgifter. Du sätter patienten i centrum och tycker att det är spännande att vara med och utveckla verksamheten
är ansvarstagande, har förmågan att prioritera och ta egna initiativ, du har god organisations- och planeringsförmåga
har goda kommunikationsfärdigheter och är van att arbeta teambaserat och tillsammans med olika personalkategorier
tycker om medicinsk teknik och trivs med variationen i arbetsuppgifterna, blandningen mellan det akuta och det planerade.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet från operationsplanering och/eller bokning
Erfarenhet från endoskopisk verksamhet.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer, Endoskopi Huddinge Kontakt
Ulrika Mjörnell ulrika.mjornell@regionstockholm.se Jobbnummer
9638116