Operationslogistiker med processanasvar till Swedfarm i Herrljunga
AB Effektiv Väst / Logistikjobb / Herrljunga Visa alla logistikjobb i Herrljunga
2026-06-29
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Som Operationslogistiker med processansvar på Swedfarm blir du en nyckelperson i att optimera flöden, driva förbättringar och säkerställa en effektiv produktion – från ägg till unghöna.
Din framtida arbetsgivare
Swedfarm har en lång historia som går tillbaka till 1940-talet. Bolaget har genom åren utvecklas och är numera marknadsledande. Vi säljer kycklingar och unghöns till Sveriges äggnäring och utrustning samt kompletta system för fjäderfä- och matfågelproduktion till kunder inom hela fjäderfäbranschen. Vi samarbetar med ledande leverantörer samt bistår med professionell rådgivning till kunder i branschen.
Den operativa verksamheten finns strax utanför Herrljunga där vi har egna avels- och uppfödningsstall, ett modernt kläckeri samt vår logistikenhet. I Linghem finns huvudkontoret med bl.a. lager, försäljning och stödfunktioner.
Swedfarm var i många år ett familjeägt bolag, men ägs numera av koncernen MRefine Group tillsammans med vår VD Mikael Mörk
Vad erbjuder rollen?
Som Operationslogistiker med processansvar får du en central roll i en verksamhet där planering, logistik och produktion samverkar för att säkerställa ett effektivt flöde – från ägg till unghöna. Du arbetar verksamhetsnära och blir en viktig del i att utveckla processer, analysera flöden och skapa förutsättningar för en ännu effektivare produktion. Rollen erbjuder stor variation och många kontaktytor där du får möjlighet att påverka både det dagliga arbetet och den långsiktiga utvecklingen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du:
• Optimerar och följer upp produktions- och logistikflöden genom hela verksamheten.
• Identifierar avvikelser, analyserar orsaker och driver förbättringsåtgärder.
• Medverkar i produktionsplanering, avelsplanering och framtagning av underlag för framtida avelsgrupper.
• Tar fram statistik, analyser och nyckeltal som stöd för verksamhetens beslut.
• Utvecklar och uppdaterar processer, stöddokument och arbetsrutiner.
• Är ett dagligt stöd till den operativa verksamheten i frågor kring produktion och logistik.
• Arbetar nära kollegor inom produktion, transport, planering och ledning för att säkerställa effektiva flöden.
Du blir en del av ett engagerat team om tre personer där ni tillsammans ansvarar för planering, transportlogistik och produktion. Rollen ingår även i den lokala ledningsgruppen och erbjuder en gedigen introduktion samt löpande utbildning inom verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom produktionslogistik, logistik, kvalitetsledning eller annat relevant område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har några års erfarenhet av produktionslogistik, processutveckling eller liknande arbetsuppgifter och trivs med att arbeta i en verksamhet där analys, planering och ständiga förbättringar står i fokus.
Du har mycket goda kunskaper i Excel och är van att arbeta med statistik, analyser och nyckeltal. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, har B-körkort och tillgång till egen bil.
Som person är du analytisk, lösningsorienterad och strukturerad. Du trivs i en komplex verksamhet där förutsättningarna snabbt kan förändras och har förmågan att prioritera om när situationen kräver det. Kommunikation är ett av dina främsta verktyg och du har lätt för att samarbeta med många olika funktioner. Erfarenhet från livsmedelsproduktion, lantbruk eller annan djurrelaterad verksamhet är meriterande men inget krav.
Är detta din perfekta match?
Hos Swedfarm blir du en del av en samhällsviktig verksamhet där djurens hälsa och kvalitet alltid står i centrum. Här erbjuds du en bred och utvecklande roll med stort eget ansvar, där du får arbeta nära verksamheten och vara med och utveckla framtidens produktions- och logistikprocesser.
Du får arbeta i ett familjärt och prestigelöst företag där samarbete, förbättringsarbete och engagemang genomsyrar vardagen. Om du uppskattar en varierad roll där ingen dag är den andra lik, gillar att analysera, skapa struktur och samtidigt bidra till verksamhetens utveckling, då kommer du att trivas hos Swedfarm.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 9:e augusti. På grund av semestrar kan det ta lite längre tid än vanligt för dig att få besked om hur det går i processen. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mikael Svensson på mikael.svensson@effektiv.se
eller Jens Lindroth på jens@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987660-2076391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
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447 30 VÅRGÅRDA Körkort
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