Operationskoordinator - Vill du bli vår nya kollega?
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-11-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Skulle du trivas med att arbeta med en bred patientgrupp i en specialiserad verksamhet?
Sök då till oss som operationskoordinator på Mölndals sjukhus. Vi kan vara din nya arbetsplats!Publiceringsdatum2025-11-17Om företaget
Inom verksamhet Ortopedi arbetar vi med att behandla, vårda och rehabilitera patienter med skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Vi utför akuta och planerade operationer och behandlingar. Vi tar emot och behandlar patienter från hela Sverige inom flera ortopediska specialområden.Arbetsuppgifter
Som operationskoordinator är du en av fem operationskoordinatorer som ansvarar för koordinering och planering av operationer i verksamheten Ortopedi. Du samverkar med läkare, mottagning och vårdavdelningar samt även AnOpIVA.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av att arbeta som operationskoordinator eller inom operationssjukvård är det meriterande för tjänsten men inte ett krav. Datorvana är ett krav och erfarenhet i systemen Melior, Elvis och Orbit är ett plus.
Arbetet kräver god prioriterings- och organisationsförmåga samt ett professionellt förhållningssätt till kollegor och patienter. Du har lätt för att kommunicera och god förmåga att arbeta i team. Du är strukturerad och tar initiativ i ditt arbete. Vår verksamhet präglas av engagemang och utveckling. Du som söker till oss drivs av att arbeta med ständiga förbättringar, verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.
Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt personlighet. Arbetsglädje är ett ledord hos oss. Vi vill att känslan ska vara avslappnad och inkluderande.
Varmt välkommen med din ansökan till oss!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis. "
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedi, Vårdadministrativ enhet Kontakt
Enhetschef, Maria Alvelin 070-0206746 Jobbnummer
9608063